В Москве школа серфинга отменила туры перед вылетом из-за раскола в коллективе
Московская школа серфинга Surfway отменила новогодние туры на Бали, Филиппины и в Марокко прямо перед вылетом, объяснив это «расколом в коллективе». Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказали клиенты компании.
По их словам, туры забронировали и полностью оплатили заранее. Школа ранее имела хорошую репутацию, многие ездили с ней не впервые, поэтому доверяли организаторам. Стоимость поездки для каждого участника составляла около 400 тысяч рублей.
В день вылета руководитель Surfway Денис Дрогайкин прислал клиентам голосовое сообщение, в котором сообщил об отмене туров. При этом он заявил, что не знает, когда сможет вернуть деньги.
Туристы, собиравшиеся на Филиппины, утверждают, что незадолго до вылета Дрогайкин попросил доплатить по 800 евро. По их словам, эти средства не были переданы местным партнёрам — отелям, инструкторам, организаторам трансферов и экскурсий.
В случае с Марокко, как утверждают пострадавшие, авиабилеты для участников тура вообще не были выкуплены. А клиенты, летевшие на Бали, узнали о проблемах уже после прилёта на остров. В итоге новогодние праздник сорвался более чем у 50 человек.
Пострадавшие опасаются, что организатор не планирует возвращать деньги и может покинуть страну. Они намерены подать коллективные обращения в полицию, прокуратуру и Роскомнадзор.
