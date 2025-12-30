В Москве школа серфинга отменила туры перед вылетом из-за раскола в коллективе

30 декабря 2025, 12:22

Фото: iStock/EpicStockMedia

Московская школа серфинга Surfway отменила новогодние туры на Бали, Филиппины и в Марокко прямо перед вылетом, объяснив это «расколом в коллективе». Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказали клиенты компании.