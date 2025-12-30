В аэропорту Калининграда из-за сильного шторма задерживаются около 40 рейсов
В аэропорту Калининграда из-за сильного шторма задерживаются около 40 рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
18 самолётов не могут вылететь, ещё 21 рейс задержан на прилёт. Один из бортов был вынужден направиться на запасной аэродром в Санкт-Петербург. Кроме того, с вечера 29 декабря задерживаются рейсы в Уфу и Пермь, а пассажиры рейса в Москву ждут вылета более 8 часов. Несколько рейсов полностью отменили.
Причиной проблем стал сильный боковой ветер, достигающий 28 м/с, который мешает взлёту и посадке. Пассажиры, проведшие много часов в самолётах и терминале, с юмором отмечают, что в принципе не против встретить Новый 2026 год в Калининграде или даже вместе со стюардессами.
