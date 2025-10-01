Хозяин дома, разрушенного дочерью Цапка, хочет судиться с семьей главы ОПГ
Хозяин дома, который разрушила дочь Сергея Цапка, намерен судиться с семьей главаря кущевской ОПГ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что пенсионера не устроила сумма предлагаемой компенсации. К тому же он отказался от помощи местной администрации. Мужчина намерен оставить все разрушения и через суд взыскать с семьи Цапков максимально возможную сумму. На переговоры с пенсионером приезжала даже вдова главы ОПГ, но он остался непреклонен.
В ближайшее время суд рассмотрит дело Анастасии Цапок, которая и находилась за рулем. Ей грозит штраф и лишение свободы до двух лет.
