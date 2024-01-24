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Депутат Милонов предложил учредить премию Егора Летова для патриотических артистов

Депутат Милонов предложил учредить премию Егора Летова
24 января 2024, 17:16
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России государственную премию имени музыканта Егора Летова, которой будут награждать патриотических артистов. Об этом сообщает РИА Новости.
С таким предложением депутат обратился к министру культуры Ольге Любимовой.

По задумке Милонова, эта премия будет вручаться авторам патриотических песен. Если же премию по каким-то причинам не удастся учредить, депутат предложил организовать конкурс для молодых рок-исполнителей и авторов песен о родине.


Зампред комитета Госдумы по защите семьи подчеркнул, что премия будет носить имя Егора Летова, поскольку именно он был настоящим патриотом и любил Россию. В годы его жизни и творчества, либерально настроенные коллеги музыканта не принимали его из-за открытой патриотической позиции.

Также член Госдумы добавил, что в настоящее время российская массовая культура активно отказывается от «грязи Запада», поэтому учреждение такой премии позволит сделать шаг навстречу дальнейшему развитию патриотической культуры.

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#виталий милонов
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#музыканты
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#патриотизм
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Ушел из жизни актер Азер Курбанов из советских детских фильмов
24 января 2024, 18:21

Фото: iStock/trofimich

Скончался актер Азер Курбанов, который снимался в 1950-1960-х годах в нескольких заметных советских детских фильмах. О его смерти сообщил работник культуры Юсиф Шейхов.
По его словам, причиной смерти Курбанова стада длительная болезнь. Последние 30 лет он проживал в американском штате Нью-Джерси, где руководил фирмой по перевозке инвалидов.

Актер родился в Азербайджане, где окончил вокальное отделение Азербайджанской государственной консерватории. Он прославился ролью Рашида в знаменитой сказке «Волшебный халат». Еще через год он сыграл принца Джафара в комедии Одесской киностудии «Иностранка».

24 января также стало известно о смерти режиссера документального кино Юрия Сальникова. Ему было 88 лет. Юрий Сальников создал более 100 документальных фильмов и программ, был членом союза кинематографистов РФ, 25 лет работал во ВГИКе. Там вместе с Виктором Лисаковичем и Алексеем Гелейном выпустил 5 мастерских режиссеров документального кино.

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#актёр
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#кино
#музыкант
#рф
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Украинка победила на конкурсе «Мисс Япония»
24 января 2024, 18:10

Фото: istockphoto/JadeThaiCatwalk

Самой красивой японкой признана 26-летняя Каролина Сиино из Украины.
В Токио 26-летняя Каролина Сиино, которая имеет украинское происхождение, выиграла национальный конкурс красоты «Мисс Япония — 2024», пишет News On Japan.

Каролина Сиино родилась в Тернополе. Когда ей было 5 лет вместе с семьей переехала в Японию. Она росла в городе Нагоя, префектура Айти.

По словам Сиино, победив, она немедленно захотела поделиться радостью с матерью. Ведь именно благодаря ей девушка переехала в Японию и стала первой натурализованной японкой, выигравшей в конкурсе красоты.

Сиино любит гулять, занимается йогой и альпинизмом. Ее рост 172 см. Своим девизом она называет фразу «Высокая гора благородна не из-за своей высоты».

«Если бы она была наполовину японкой, то, конечно, никаких проблем. Но она этнически японка на ноль процентов и даже не родилась в Японии», — пишут некоторые недовольные выбором победительницы.
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#украина
#япония
#конкурс
#красота
#женщины
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В Подмосковье дорожными службами было восстановлено неработающее освещение
24 января 2024, 18:10

Дорожники Подмосковья восстановили неработающее освещение. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалистами Мосавтодора было восстановлено освещение на региональных дорогах Подмосковья в 5 городских округах.

«Дорожные службы отремонтировали неработающее освещение в Ступине на ул. Горького, в Кашире на Каширском проспекте, в Дмитрове на Рогачевском шоссе, в Климовске на ул. Победы, в Дедовске на путепроводе через ж/д пути, а также на Старосимферопольском шоссе в Чеховском городском округе», — поделись в министерстве.

Стоит отметить, что некорректно функционирующее освещение создает аварийные ситуации и может привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Во избежание непредвиденных ситуаций специалистами проводится постоянный мониторинг наружного освещения и оперативное устранение неполадок.

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#подмосковье
#освещение
#дорожные службы
#благоустройство
#дороги
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На уборку снега в Подмосковье вышли более 14 тысяч коммунальщиков
24 января 2024, 18:01

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Коммунальные службы Московской области с раннего утра ликвидируют последствия снегопадов, в работах задействовано более 14 тысяч человек, используется 1206 единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Тракторы с подметальным оборудованием расчищают проезды внутри кварталов, парковки и зоны рядом с контейнерными площадками, чтобы мусоровозы имели возможность подъехать к бакам. Собранный снег вывозят на самосвалах», — рассказала глава ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.

Она добавила, что специалисты ГУСТ координируют весь ход уборки, и если работы затягиваются, они принимают дополнительные меры.

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#снегоуборочная техника
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#густ мо
#дворник
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В Подмосковье за парковку у контейнерных площадок водителей оштрафовали на 130 тыс рублей
24 января 2024, 17:49

Фото: ГУСТ МО

С начала января автовладельцы за парковку около контейнерных площадок заплатили 130 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
При парковке автомобиля водитель может получить не только штраф, но и повреждения кузова транспортного средства.

«Местные жители не остаются равнодушными к нарушению правил парковки. С начала месяца через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел» были привлечены к ответственности автомобилисты, которые получили штрафы на общую сумму 130 тысяч рублей. Больше всего таких случаев зафиксировали в Ленинском и Одинцовском городских округах. По одному нарушителю оштрафовали в Королеве, Солнечногорске и Чехове», — отметила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит добавить, что припаркованные транспортные средства у контейнерных площадок мешают подъезду мусоровозов для разгрузки бункеров и уборочной технике, которая прометает прилегающую зону.

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#добродел
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#густ светлана аипова
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Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности катания на коньках
24 января 2024, 17:45

Фото: istockphoto / Alexander Pytskiy

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности на катке. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы на постоянной основе мониторят природные замерзшие водоемы и оборудованные катки.

«Специалисты посоветовали новичкам воспользоваться шлемом, наколенниками и налокотниками, чтобы уберечь себя от травм, а для устойчивости держаться рядом за борт и наклонять корпус вперед. Если же вы все-таки упали, то осторожно встаньте на колени, упритесь ребристой частью лезвия в лед и медленно выпрямите вторую ногу, а при необходимости попросите помощи, чтобы на вас случайно не упали другие посетители катка. Детям до 10-12 лет можно на лед только со взрослыми. <…>Для комфортного отдыха на коньках лучше выбрать недлинную верхнюю одежду, хорошее термобелье и снаряжение по своим размерам», — объяснил замначальника госучреждения Игорь Сорокин.
Стоит добавить, что на катке запрещено мусорить, приносить еду и напитки, портить лед и взятый напрокат инвентарь, а также брать с собой детей до 3 лет и животных.

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#лёд
#водоёмы
#напитки
#специалисты
#сотрудники
#подмосковье
#мособлпожспас
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Умер режиссер документального кино Сальников
24 января 2024, 17:12

Фото: istock / SergeyPankratov

Умер 88-летний режиссер документального кино Юрий Сальников.
Юрий Сальников создал более 100 документальных фильмов и программ, был членом союза кинематографистов РФ, 25 лет работал во ВГИКе. Там вместе с Виктором Лисаковичем и Алексеем Гелейном выпустил 5 мастерских режиссеров документального кино.
Союз кинематографистов выражает соболезнования родным и близким Сальникова.

Юрий Сальников родился в 1935 году в Омской области. Он специализировался на фильмах о Севере, по истории авиации и трансполярных перелетов, космонавтики.

Среди его картин «Человек идет на Север», «СССР — Северный Полюс – США: полвека спустя».

Ранее сообщалось о смерти 91-летнего телеведущего CBS Чарльза Осгуда, пишет издание Daily Mail. Ветеран-репортёр и давний ведущий программы «Воскресное утро» скончался после того, как ему поставили диагноз «слабоумие».

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#режиссёр
#кино
#новости
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«Умные» автомобили ГУСТ МО зафиксировали свыше 4 тысяч нарушений уборки территории
24 января 2024, 16:56

Фото: ГУСТ МО

«Умные» автомобили ГУСТ МО зафиксировали более 4,3 тысячи дефектов на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Технологи, которыми оснащены «умные автомобили» ГУСТ МО, позволяют быстро выявлять нарушения уборки мусора на территории, вандальные надписи, перебои в работе уличного освещения, а также некачественную уборку снега зимой.

«Наши помощники на прошлой неделе обнаружили и направили на устранение 4 347 различных замечаний. Больше всего недочетов искусственный интеллект выявил по теме несвоевременного вывоза снега — обнаружено 2000 навалов. Также нейросеть зафиксировала случаи загрязнения опор освещения — более 500 дефектов и акты вандализма на городских зданиях и сооружениях — около 400 замечаний», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит добавить, что все выявленные нарушения сразу же передаются в соответствующие службы.

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#мо
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#нарушения
#искусственный интеллект
#густ мо
#светлана аипова
#подмосковье
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Для подмосковных дошкольников проходят мероприятия по экологической грамотности
24 января 2024, 16:55

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Московской области проходят мероприятия по экологической грамотности для дошколят. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В детском саду № 2 «Непоседы» в Балашихе прошли экоуроки «Береги природу, сортируй отходы».

«Уроки для воспитанников 7-й и 10-й подготовительных групп образовательного учреждения посвятили теме правильного обращения с отходами. Во время урока со школьниками обсудили, как правильно обращаться с отходами, используя установленную на контейнерных площадках систему для раздельного сбора отходов «Два Бака». Также поговорили о разных видах и маркировках пластика и чем стекло отличается от керамики. Научились, как в домашних условиях подготовить отходы к правильной утилизации», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что самый большой интерес у младшеклассников вызвала акция «Добрые крышечки», в рамках которого собирают крышечки с маркировками 2 HDPE и 4 LDPEдля отправки на переработку.

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#экологическая акция
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