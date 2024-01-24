Депутат Милонов предложил учредить премию Егора Летова для патриотических артистов

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России государственную премию имени музыканта Егора Летова, которой будут награждать патриотических артистов. Об этом сообщает РИА Новости.
С таким предложением депутат обратился к министру культуры Ольге Любимовой.
По задумке Милонова, эта премия будет вручаться авторам патриотических песен. Если же премию по каким-то причинам не удастся учредить, депутат предложил организовать конкурс для молодых рок-исполнителей и авторов песен о родине.
Зампред комитета Госдумы по защите семьи подчеркнул, что премия будет носить имя Егора Летова, поскольку именно он был настоящим патриотом и любил Россию. В годы его жизни и творчества, либерально настроенные коллеги музыканта не принимали его из-за открытой патриотической позиции.
Также член Госдумы добавил, что в настоящее время российская массовая культура активно отказывается от «грязи Запада», поэтому учреждение такой премии позволит сделать шаг навстречу дальнейшему развитию патриотической культуры.
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По задумке Милонова, эта премия будет вручаться авторам патриотических песен. Если же премию по каким-то причинам не удастся учредить, депутат предложил организовать конкурс для молодых рок-исполнителей и авторов песен о родине.
Также член Госдумы добавил, что в настоящее время российская массовая культура активно отказывается от «грязи Запада», поэтому учреждение такой премии позволит сделать шаг навстречу дальнейшему развитию патриотической культуры.
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Анастасия Чинкова