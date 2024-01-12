Депутат ГД Милонов попросил МВД проверить рекламу отсрочки от армии

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Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов обратился к МВД России с просьбой проверить рекламу отсрочки от армии. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Милонов выразил убеждение в том, что подобные предложения являются скрытой формой государственной измены и представляют собой распространение пропаганды, нацеленной на подрыв единства нации.
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Анастасия Чинкова