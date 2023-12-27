Милонов предложил создать для артистов свод правил деятельности и высказываний

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Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о возможности создания для артистов специального документа для сверки своей деятельности и публичных высказываний.
«Возможно, такой рекомендательный документ стоило бы подготовить на базе Госдумы, чтобы исключить возникновение других конфликтных ситуаций. Конечно, он не сможет заменить человеку собственной головы и чувства меры, но это будет лучше, чем ничего. А лучше бы наши проштрафившиеся артисты, в знак своего раскаяния, взяли и скинулись, например, на постройку танковой или артиллерийской бригады для СВО», — заявил в беседе с RT Милонов.
Саму скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой он назвал фантасмагорической глупостью и пошлостью.
«Прошу вас меня помиловать», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Пескова.
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