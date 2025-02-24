Депутат Милонов призвал выделить отдельную категорию многодетных семей

Фото: iStock/dvulikaia
В России необходимо определить отдельную категорию многодетных семей, где воспитывается не менее пяти детей. Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Я считаю, нам надо сейчас выделять отдельную категорию многодетных — это пять детей и больше. Потому что три ребенка — это нормальная семья, по умолчанию, с нормальным количеством детей. Это нормальное количество детей в нормальном обществе. Трое детей позволяют обществу не уменьшаться», — заявил Миронов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, в России семьи с тремя детьми приравниваются к категории «пятеро детей и больше», и это несправедливо, уверен депутат, мотивируя это тем, что «расходы выше и ответственность больше». Так, он призвал стимулировать россиян к рождению пяти и более детей.
Милонов также призвал пропагандировать большие семьи среди представителей сильного пола, указывая им на то, что отец, не стремящийся к большому потомству, имеет проблемы с рассудком и разумом. Депутат подчеркнул, что любой нормальный мужчина хочет большую семью согласно своему генетическому коду.
Читайте также:
Рекордная индексация: размер пособий на детей в 2025 году, кому положены, как получить
Стал известен максимальный размер больничного в 2025 году
Россиянам назвали условие для получения пенсии в 110 тысяч рублей
Элина Позднякова