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Депутат Милонов призвал выделить отдельную категорию многодетных семей

Фото: iStock/dvulikaia

Фото: iStock/dvulikaia

В России необходимо определить отдельную категорию многодетных семей, где воспитывается не менее пяти детей. Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Я считаю, нам надо сейчас выделять отдельную категорию многодетных — это пять детей и больше. Потому что три ребенка — это нормальная семья, по умолчанию, с нормальным количеством детей. Это нормальное количество детей в нормальном обществе. Трое детей позволяют обществу не уменьшаться», — заявил Миронов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, в России семьи с тремя детьми приравниваются к категории «пятеро детей и больше», и это несправедливо, уверен депутат, мотивируя это тем, что «расходы выше и ответственность больше». Так, он призвал стимулировать россиян к рождению пяти и более детей.

Милонов также призвал пропагандировать большие семьи среди представителей сильного пола, указывая им на то, что отец, не стремящийся к большому потомству, имеет проблемы с рассудком и разумом. Депутат подчеркнул, что любой нормальный мужчина хочет большую семью согласно своему генетическому коду.

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Ученый рассказал про опасность нового вируса, обнаруженного в Китае
Ученый Шестопалов: новый вирус в Китае пока не до конца изучен
24 февраля 2025, 16:35

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Вирусологи Китая смогли найти у летучих мышей новый коронавирус, сообщили в South China Morning Post. Данный тип вируса нашли у японского нетопыря (вид гладконосых летучих мышей) в Гонконге. Вирус получил название HKU5-CoV-2 и способен заразить человека через белки ACE2.
Доктор биологических наук, профессор-вирусолог, директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов в беседе с «Радио 1» заявил, что точной информации и опубликованных научных статей по исследованию нет.

«Научной информации еще нет. Исходя из того, что они обнаружили вирус и выделили у летучих мышей, то это обыкновенная мониторинговая работа. Это не у заболевшего человека обнаружили. Это обычная работа в природе, у природных объектов», — пояснил эксперт.

По его словам, летучие мыши могут передать вирус человеку через укус, либо через нос, легкие, ротовую полость — в замкнутом пространстве.

«Есть такие страны, где едят летучих мышей. И вот их недожарили. Такой способ может быть», — добавил ученый.

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#инфекция
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В российском прокате возрастет число фильмов производства США
24 февраля 2025, 16:02

Фото: iStock/LeMusique

В России до конца текущего года официально выйдут в прокат 42 американских фильма. Еще две недели назад это число не превышало 35 названий. Сейчас российские дистрибьюторы ожидают возвращения голливудских студий на российский рынок в связи с налаживанием отношений РФ и США.
«Известия» со ссылкой на собственные источники сообщают, что российские кинокомпании заключили сделки по зарубежным релизам, которые к настоящему моменту еще не закрыты.

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказал, что уход крупных западных киностудий из России произошел не из-за санкций, а являлся политическим жестом. Тем не менее он напомнил, что кроме пяти студий-мейджоров и стриминга Netflix, практически все американские и европейские правообладатели так и не прекратили работу в России.

«Те, кто ушел, имеют возможность вернуться в любой момент, и возобновление политических контактов между Россией и США может создать для этого условия. В целом многие российские зрители хотели бы возвращения иностранного контента», — заявил Бырдин.

Однако он отметил, что регулирование информационной среды в России существенно изменилось за последние годы, в том числе в части защиты традиционных ценностей. Из-за этого контент вернется, но не весь.

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#продюсер
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ФАС оштрафовала 4 банка России на 2,2 миллиона рублей
ФАС оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, Т-Банк и ВТБ за ненадлежащую рекламу
24 февраля 2025, 15:36

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

На общую сумму в 2,2 миллиона рублей оштрафованы четыре крупных российских банка за ненадлежащую рекламу. Как уточнили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, речь идет об Альфа-банке, Т-Банке, ВТБ и Газпромбанке.
«…Организации размещали ее в телеэфире, на рекламных конструкциях, а также в своем мобильном приложении. <...> Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе…» — сказано в сообщении ведомства.
ФАС добавила, что в рекламе Альфа-банка по телевизору сведения были написаны мелким и трудным для восприятия шрифтом, а также показаны на короткое время. Кроме того, не были представлены объективные критерии для сравнения с другими банками, однако утверждалось, что «Альфа-банк — лучший банк для бизнеса».

Ранее стало известно, что Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT еще 13 российских банков.

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#штрафы
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#новости
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«Следить за давлением»: Гороскоп с 24 февраля по 2 марта для всех знаков зодиака
24 февраля 2025, 14:00

В деловой сфере надо стараться не преувеличивать и не придавать большого значения мелочам. В вопросах любви надо производить друг на друга хорошее впечатление и быть очаровательными. В вопросах здоровья надо следить за давлением и не волноваться напрасно.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну благоприятно демонстрировать лидерские качества, быть уверенным в себе. Его энтузиазм поможет справляться с трудными задачами.

Тельцу надо проявить благородство и не допускать недоразумений с близкими людьми.

Близнецам нужно быть оптимистично настроенными, верить в свой успех. Сильную усталость лучше не допускать и отдыхать своевременно.

Раку не следует втягиваться в конфликты. Дипломатия, такт и чувство юмора уберегут от тупиковых ситуаций.

Льву надо наслаждаться приятными моментами. Его привлекательность увеличится, а улыбка украсит.

Деве нужно беречь своё здоровье, не перемерзать и полноценно высыпаться. Ей надо копить силы.

Весам желательно не втягиваться в авантюры и не рисковать. Энергию расходовать нужно рационально и не торопиться.

Скорпиону понимание и эмпатия помогут в личных взаимоотношениях. В делах ему надо быть активным и инициативным.

Стрельцу поможет предусмотрительность. В любви ему надо проявлять свои чувства и активно действовать.

Козерогу лучше исключить самокритику. Ему полезно общаться, знакомиться и устанавливать новые связи.

Водолею надо прислушаться к своей интуиции. Он решит много вопросов и ему откроются некоторые тайны.

Рыбам надо больше радоваться и строить планы на будущее. Хорошее настроение будет их сопровождать всю неделю.

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Пенсионеры, прописанные в Москве не менее 10 лет, могут получить надбавки к пенсии
Депутат Никитин: для надбавки к пенсии нужна прописка в Москве не менее 10 лет
24 февраля 2025, 13:58

Фото: iStock/mars58

Для получения московской надбавки к необходимо иметь постоянную регистрацию по месту жительства в столице не менее 10 лет. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
По его словам, дополнительная выплата к пенсии для жителей Москвы — это значимая мера социальной поддержки. На неё могут претендовать неработающие пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума. В такой ситуации им полагается доплата до уровня необходимого минимума или городского социального стандарта.

«Ключевым условием для получения московской надбавки является постоянная регистрация по месту жительства в столице со штампом в паспорте в общей сложности не менее 10 лет и получение пенсии там же. Надбавка доступна и для самозанятых пенсионеров, а также тех, кто получает доход от акций, процентов по вкладам или сдачи недвижимости», — пояснил Никитин в интервью с «Газетой.Ru».

Однако он уточнил, что московскую надбавку могут получать и работающие пенсионеры. Тем, у кого среднемесячный доход не превышает 20 тыс. рублей, могут назначить компенсационную выплату до городского соцстандарта.

Кроме того, на допвыплаты могут рассчитывать пенсионеры, занимающие определенные должности в государственных и муниципальных учреждениях, сферах ЖКХ, инвалиды III группы, ликвидаторы Чернобыльской аварии и другие.

Чтобы оформить выплаты, необходимо обратиться в МФЦ. Кроме того, можно оформить необходимое заявление на портале mos.ru.

Напомним, в этом году минимальная выплата для неработающих пенсионеров, проживающих в Москве более 10 лет, составляет 25,8 тыс. рублей в месяц. При этом для тех, кто живет в столице менее 10 лет, размер пенсии устанавливается на уровне прожиточного минимума и составляет 17,9 тыс. рублей.

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