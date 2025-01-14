Рекордная индексация: размер пособий на детей в 2025 году, кому положены, как получить

Фото: iStock/ mapo
На 2025 год в России планируется продолжение ряда социальных пособий и выплат на детей, однако конкретные суммы и условия могут варьироваться в зависимости от решений правительства и экономической ситуации.
Как изменятся детские пособия в этом году и как их оформить, разбиралось «Радио 1».
Фото: iStock/ William_Potter
Фото: iStock/ Chainarong Prasertthai
В каждом субъекте Российской Федерации установлен свой уровень прожиточного минимума. Это сумма, которая позволяет приобрести минимальный набор продуктов и товаров, необходимых для удовлетворения потребностей семьи. Если доход граждан ниже установленного минимума, они могут рассчитывать на поддержку государства.
Ежемесячное пособие — это форма государственной помощи, которая предоставляется беременным женщинам, вставшим на учёт до 12 недель, а также семьям с детьми в возрасте от рождения до 17 лет. Семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе, имеют право на получение ежемесячного пособия. Размер пособия в среднем составляет 14 400 рублей, но может варьироваться в зависимости от региона.
Единовременная выплата на подготовку ребёнка к школе. Право на получение такой помощи имеют малообеспеченные и многодетные семьи, в зависимости от правил, установленных в конкретном регионе.
Ежемесячные пособия на детей из малоимущих семей могут быть как федеральными, так и региональными. С 2023 года введено единое пособие, размер которого составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на детей или трудоспособное население.
Все вышеуказанные выплаты можно оформить в МФЦ или через портал государственных услуг.
Читайте также:
На подмосковных «Госуслугах» запустили онлайн-помощника по строительству дома
Мэрию Москвы обязали заплатить за покупку квартиры «дочери ГУЛАГа»
«Наживаются на чужом горе»: юрист поддержал идею о реестре знахарей и целителей
Выплаты, не зависящие от благосостояния семьи
Фото: iStock/ William_Potter
- Пособие по беременности и родам. В 2025 году размер пособия по беременности и родам для женщин, находящихся в декретном отпуске, увеличится в 1,4 раза. Если женщина ожидает одного ребёнка, то максимальный размер пособия составит 794 355 рублей. В случае осложнённых родов (156 дней отпуска) сумма увеличится до 885 139 рублей. А при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — до 1 100 750 рублей. Размер выплаты не фиксированный. Он зависит от среднего заработка, стипендии, денежного довольствия или МРОТ. Социальный фонд России (СФР) предоставляет пособие с 30-й недели беременности или с 28-й недели в случае многоплодной беременности. Все необходимые сведения о работающих по трудовому договору женщинах подает работодатель.
- Единое пособие на детей и для беременных женщин. Размер пособия рассчитывается на основе прожиточного минимума, который установлен в каждом субъекте Российской Федерации для детей и трудоспособных граждан. В 2025 году размер выплат составит от 8 800 до 17 700 рублей в месяц для детей и от 9 600 до 19 300 рублей в месяц для беременных женщин.
- Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Размер пособия определяется как 40% от среднего дохода за последние два года, но есть определённые лимиты. С 1 января 2025 года минимальное ежемесячное пособие составляет 9227,24 рубля (исходя из минимального размера оплаты труда), а максимальное — 68 995,48 рублей. В 2025 году получить ежемесячное пособие на ребёнка сможет физическое лицо, которое будет фактически заботиться о ребёнке до достижения им возраста полутора лет.
- Материнский капитал. С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала будет увеличен на 7,3%. В новом году размер выплат составит: 676 тысяч рублей за первого ребёнка и 217 тысяч рублей за второго ребёнка (или 894 тысячи рублей, если выплата за первого ребёнка не была получена). В 2025 году оформление сертификата на материнский капитал может быть осуществлено в автоматическом режиме, без необходимости подачи заявления. Сотрудники Социального фонда России самостоятельно проведут все необходимые процедуры и выдадут электронный сертификат, подтверждающий право на получение материальной выплаты.
Россияне смогут получать часть доходов от экспорта нефти, инициативу рассматривает ГД
Пособия малообеспеченным семьям в 2025 году
Фото: iStock/ Chainarong Prasertthai
В каждом субъекте Российской Федерации установлен свой уровень прожиточного минимума. Это сумма, которая позволяет приобрести минимальный набор продуктов и товаров, необходимых для удовлетворения потребностей семьи. Если доход граждан ниже установленного минимума, они могут рассчитывать на поддержку государства.
Ежемесячное пособие — это форма государственной помощи, которая предоставляется беременным женщинам, вставшим на учёт до 12 недель, а также семьям с детьми в возрасте от рождения до 17 лет. Семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе, имеют право на получение ежемесячного пособия. Размер пособия в среднем составляет 14 400 рублей, но может варьироваться в зависимости от региона.
Единовременная выплата на подготовку ребёнка к школе. Право на получение такой помощи имеют малообеспеченные и многодетные семьи, в зависимости от правил, установленных в конкретном регионе.
Ежемесячные пособия на детей из малоимущих семей могут быть как федеральными, так и региональными. С 2023 года введено единое пособие, размер которого составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на детей или трудоспособное население.
Все вышеуказанные выплаты можно оформить в МФЦ или через портал государственных услуг.
Читайте также:
На подмосковных «Госуслугах» запустили онлайн-помощника по строительству дома
Мэрию Москвы обязали заплатить за покупку квартиры «дочери ГУЛАГа»
«Наживаются на чужом горе»: юрист поддержал идею о реестре знахарей и целителей
Елена Генералова