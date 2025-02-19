Стал известен максимальный размер больничного в 2025 году

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Максимальный размер больничного индексируется каждый год, в 2025 он достиг 5673 рублей. Об этом заявил глава отделения СФР по РТ Эдуард Вафин в интервью «Татар-информу».
По его словам, основное, от чего зависит больничный, — это трудовой стаж и средний заработок сотрудника. Первые три дня оплачивает работодатель, последующие — Соцфонд России.
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«При страховом стаже восемь и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100% среднего заработка работника, при стаже от 5 до 8 лет – 80%, при стаже до 5 лет – 60%. На итоговый размер пособия по временной нетрудоспособности влияют выплаты, направленные работнику за два предшествующих года, на которые были начислены страховые взносы», — поделился Вафин.Он добавил, что больничный платят за весь период, когда человек не мог работать, — со дня наступления и до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.
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Данил Пономарев