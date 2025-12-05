Депутат Милонов прокомментировал инцидент с брошенным в подъезде ребенком в Альметьевске

05 декабря 2025, 17:04

Милонов прокомментировал инцидент с брошенным в подъезде ребенком в Альметьевске

Фото: iStock/Oleg Elkov

Для предотвращения случаев оставления новорожденных, подобного недавнему в Альметьевске, необходимо информировать граждан о возможности легально и безнаказанно передать ребенка государству – в дом малютки или больницу. Об этом в беседе с «Татар-информ» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.





По мнению парламентария, лучше передать ребенка под опеку государства, чем подвергать его опасности гибели.





«И их совести будет спокойнее», — добавил Милонов.