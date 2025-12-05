Депутат Милонов прокомментировал инцидент с брошенным в подъезде ребенком в Альметьевске
Для предотвращения случаев оставления новорожденных, подобного недавнему в Альметьевске, необходимо информировать граждан о возможности легально и безнаказанно передать ребенка государству – в дом малютки или больницу. Об этом в беседе с «Татар-информ» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.
По мнению парламентария, лучше передать ребенка под опеку государства, чем подвергать его опасности гибели.
«И их совести будет спокойнее», — добавил Милонов.
Депутат считает, что для предотвращения подобных ситуаций необходимо проводить разъяснительную работу с населением.
Ранее в Альметьевске задержали женщину, которая бросила младенца в подъезде. 55-летняя местная жительница призналась, что ребёнок — её внук, рождённый 25-летней дочерью дома. Выяснилось, что девушка знала о своей беременности, но не встала на учёт в женскую консультацию из-за отсутствия средств и нежелания воспитывать третьего ребёнка.