В Москве мигрант пытался изнасиловать соседку по общежитию
В Москве 33-летний уроженец Средней Азии пытался изнасиловать соседку по общежитию. Об этом сообщает «МК».
Согласно информации источника, иностранный гражданин проник в комнату, где спала 19-летняя жительница России. Он лег в её кровать и попытался совершить насильственные действия.
Девушка проснулась, закричала и позвала на помощь, что заставило злоумышленника скрыться. Мигранта задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.
