Достижения.рф

В Москве мигрант пытался изнасиловать соседку по общежитию

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Москве 33-летний уроженец Средней Азии пытался изнасиловать соседку по общежитию. Об этом сообщает «МК».



Согласно информации источника, иностранный гражданин проник в комнату, где спала 19-летняя жительница России. Он лег в её кровать и попытался совершить насильственные действия.

Девушка проснулась, закричала и позвала на помощь, что заставило злоумышленника скрыться. Мигранта задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что учительницу рисования уличили в многолетних домогательствах к школьнику. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0