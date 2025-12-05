Директора и учителей школы отправили под арест после приставаний к ученице

05 декабря 2025, 15:49

В Индии учителей и директора арестовали после домогательств в отношении ученицы

Фото: iStock/Rawf8

Учителя школы и директор стали фигурантами уголовного дела после того, как один из них приставал к несовершеннолетней ученице. Об этом сообщает DT Next.