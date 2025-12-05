Директора и учителей школы отправили под арест после приставаний к ученице
Учителя школы и директор стали фигурантами уголовного дела после того, как один из них приставал к несовершеннолетней ученице. Об этом сообщает DT Next.
Инцидент произошел в штате Тамилнад. После того как девочка подверглась насилию, она обратилась за помощью к другому учителю и рассказала ему о случившемся. Вместо того чтобы сообщить об этом в соответствующие органы, педагог начал угрожать пострадавшей и требовал, чтобы она не говорила об этом своим родителям.
Однако девочка всё же поделилась произошедшим с семьей. Родители, узнав о случившемся, пришли в школу и подали жалобу директору. Однако он не посчитал ситуацию достаточно серьезной, чтобы принять меры.
Поскольку учебное заведение не предприняло никаких действий, родители были вынуждены обратиться в полицию. В результате всех троих арестовали.
