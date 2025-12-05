Полицейский незаконно обыскивал телефоны женщин, чтобы найти там голые фото
Бывший офицер полиции города Флориссанта, штат Миссури, Джулиан Алькала признал в суде, что во время остановок на дороге незаконно просматривал мобильные телефоны 20 женщин и копировал себе их интимные изображения. Об этом сообщает Metro.
Согласно материалам суда, 30-летний Алькала, находясь на службе и в полицейской форме, останавливал женщин для проверки страховки или регистрации автомобиля. Он забирал у них мобильные телефоны под предлогом проверки данных, а затем возвращался в патрульную машину, где просматривал содержимое устройств и делал фотографии интимных снимков жертв на свой телефон.
Преступника удалось раскрыть в момент, когда одна из женщин заметила, что офицер переслал себе видео с её участием. В июне 2024 года Джулиан подал в отставку после того, как ФБР начало расследование. По судебному ордеру у Алькалы был произведён обыск телефона, а в его облачном хранилище обнаружили изображения ещё 19 жертв.
Экс-полицейский признал себя виновным по 20 пунктам обвинения в нарушении гражданских прав, включая право на защиту от необоснованных обысков и изъятий. Максимальное наказание по каждому пункту составляет до одного года тюрьмы, штраф до 100 тысяч долларов или оба вида наказания одновременно.
