Полицейский незаконно обыскивал телефоны женщин, чтобы найти там голые фото

05 декабря 2025, 14:31

В США полицейский обыскивал телефоны женщин, надеясь увидеть там их голые фото

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

Бывший офицер полиции города Флориссанта, штат Миссури, Джулиан Алькала признал в суде, что во время остановок на дороге незаконно просматривал мобильные телефоны 20 женщин и копировал себе их интимные изображения. Об этом сообщает Metro.