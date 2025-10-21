Депутат Милонов усомнился в эффективности верификации контента 18+

21 октября 2025, 13:31

Милонов: верификация для контента 18+ не сработает из-за иностранных площадок

Фото: Istock/Soifer

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался за введение паспортной верификации для доступа к контенту для взрослых, но выразил сомнения в работоспособности этой меры.





В беседе с «Татар-информ» Милонов пояснил, что сложность заключается в том, что такой контент часто размещают на неподконтрольных российским властям площадках.

«Боюсь, что внедрить верификацию для этого контента будет затруднительно. Я думаю, что верификация для контента 18+ работать не будет, потому что те люди, которые захотят получать к нему доступ, будут использовать иностранные ресурсы. Хотя я безусловно поддерживаю введение неких ограничений в отношении данного контента», — заявил депутат.