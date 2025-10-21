В Общественной палате захотели сделать Россию мужским государством

21 октября 2025, 13:09

Фото: iStock/Deagreez

Россия должна развивать идеологию, в центре которой стоит мужчина. Об этом заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в беседе с изданием «Абзац».





Пожигайло отметил, что в стране необходимо укреплять институт отцовства и повышать уважение к мужчинам, особенно в вопросах воспитания детей. Он подчеркнул, что агрессивная борьба женщин за расширение прав изменила баланс ролей в обществе:





«Сегодня у нас такая история с правами, при которой процветает феминизм. Это явление практически полностью девальвировало мужчин как мужчин. Замкнутый круг: общество, в котором женщина стремится к увеличению своих прав, теряет мужчин, поэтому государство должно быть мужчиноцентрично. Это должна быть идеология, в которой особая роль будет отводиться ответственным мужчинам, способным любить, заводить семьи и обеспечивать их», — заявил общественник.