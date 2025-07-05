Депутат Миронов предложил «прощать» ипотеку при рождении третьего ребёнка

05 июля 2025, 16:53

Депутат Миронов предложил списывать ипотеку семьям при рождении троих детей

Сергей Миронов (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с идеей ввести в России поэтапное списание жилищных кредитов при рождении детей. Его слова приводит пресс-служба партии.





Миронов убеждён, что такой подход станет успешным стимулом повышения рождаемости в стране. Депутат считает, что отсутствие жилищных условий является основным препятствием к рождению детей в российских семьях, многие из которых не могут приобрести жилье даже по льготной ипотеке. Миронов заявил, что российским семьям нужно выдавать беспроцентный кредит на приобретение жилья.

«А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается — 25% списали, второй ребенок — 50%, третий — полностью кредит прощается», — сообщил политик.