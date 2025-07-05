Российского адвоката «Талибана»* могут лишить статуса за защиту интересов движения

Адвоката Молохова хотят лишить статуса из-за работы с движением «Талибан»*
Александр Молохов (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Российский адвокат Александр Молохов включён в число пятидесяти самых известных адвокатов России, но из-за работы с движением «Талибан»* юриста хотят лишить статуса. Причиной выступила его деятельность в период, когда организация не была признана террористической. Подробности сообщает Mash.



Адвокат предъявил судье ордер в защиту интересов движения «Талибан»*, но судья Олег Нефёдов поинтересовался у него, с кем заключён договор об оказании услуг. Молохов, сославшись на профессиональную тайну, отказался отвечать.

Нефёдов запросил информацию у сотрудника МИД РФ о возможном участии в процессе представителей движения «Талибан»*. Судья, получив отрицательный ответ, исключил Молохова из судопроизводства и направил в отношении его заявление в Минюст РФ.

В конце июня в адвокатскую палату поступила претензия от ведомства с требованием лишить Молохова лицензии. Причиной отстранения от работы является работа адвоката с запрещённым движением. Молохов на действия Нефёдова готовит жалобу.

*запрещенная в России террористическая организация.

Ольга Щелокова

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