Российского адвоката «Талибана»* могут лишить статуса за защиту интересов движения

05 июля 2025, 12:41

Адвоката Молохова хотят лишить статуса из-за работы с движением «Талибан»*

Александр Молохов (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Российский адвокат Александр Молохов включён в число пятидесяти самых известных адвокатов России, но из-за работы с движением «Талибан»* юриста хотят лишить статуса. Причиной выступила его деятельность в период, когда организация не была признана террористической. Подробности сообщает Mash.