Российского адвоката «Талибана»* могут лишить статуса за защиту интересов движения
Российский адвокат Александр Молохов включён в число пятидесяти самых известных адвокатов России, но из-за работы с движением «Талибан»* юриста хотят лишить статуса. Причиной выступила его деятельность в период, когда организация не была признана террористической. Подробности сообщает Mash.
Адвокат предъявил судье ордер в защиту интересов движения «Талибан»*, но судья Олег Нефёдов поинтересовался у него, с кем заключён договор об оказании услуг. Молохов, сославшись на профессиональную тайну, отказался отвечать.
Нефёдов запросил информацию у сотрудника МИД РФ о возможном участии в процессе представителей движения «Талибан»*. Судья, получив отрицательный ответ, исключил Молохова из судопроизводства и направил в отношении его заявление в Минюст РФ.
В конце июня в адвокатскую палату поступила претензия от ведомства с требованием лишить Молохова лицензии. Причиной отстранения от работы является работа адвоката с запрещённым движением. Молохов на действия Нефёдова готовит жалобу.
*запрещенная в России террористическая организация.
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