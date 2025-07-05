05 июля 2025, 10:29

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал бардов не вступать в интимную связь на Грушинском фестивале. Об этом пишет «Абзац».





По мнению парламентария, мероприятие превратилось в центр притяжения любителей «дешевых и быстрых утешений своих потребностей».





«Там это происходит постоянно, потому что это неотъемлемая часть мероприятия. Надо призвать эти «творческие личности» к умеренности», — отметил депутат.