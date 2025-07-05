Милонов призвал бардов не вступать в интимную связь на Грушинском фестивале

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал бардов не вступать в интимную связь на Грушинском фестивале. Об этом пишет «Абзац».



По мнению парламентария, мероприятие превратилось в центр притяжения любителей «дешевых и быстрых утешений своих потребностей».

«Там это происходит постоянно, потому что это неотъемлемая часть мероприятия. Надо призвать эти «творческие личности» к умеренности», — отметил депутат.

Милонов подчеркнул, что невозможно полностью исключить все неприемлемое на этом фестивале, поскольку в противном случае туда никто не поедет.

Екатерина Коршунова

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