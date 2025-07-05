В Дагестане задержали главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева
Махмуд Амиралиев задержан по подозрению в земельных аферах
Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев задержан по уголовному делу о мошенничестве, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах республики.
Амиралиев три месяца назад был переизбран на новый срок главы Карабудахкентского района. 5 июля стало известно, что чиновник задержан подозрению в махинациях с земельными участками.
«Махмуда Амиралиева задержали, его подозревают в земельных аферах», — сообщил собеседник агентства.Сообщается, что Амиралиев является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, в отношении которого проводятся следственные действия по делу о хищении в ходе приватизации ОАО «Дагнефтепродукт» и деятельности организации «МСБ-Холдинг». Известно, что Магомедова освободили от должности госсекретаря республики в начале июля, а сам мужчина находится под подпиской о невыезде.