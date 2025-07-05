В Дагестане задержали главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева

05 июля 2025, 14:49

Махмуд Амиралиев задержан по подозрению в земельных аферах

Фото: Istock/Oleksii Liskonih

Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев задержан по уголовному делу о мошенничестве, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах республики.





Амиралиев три месяца назад был переизбран на новый срок главы Карабудахкентского района. 5 июля стало известно, что чиновник задержан подозрению в махинациях с земельными участками.

«Махмуда Амиралиева задержали, его подозревают в земельных аферах», — сообщил собеседник агентства.