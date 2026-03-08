В России рекордно выросла средняя зарплата
Средняя зарплата в России выросла более чем на 40 тысяч рублей за месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Согласно материалам, с декабря прошлого года средняя зарплата по стране составила 139 727 рублей. Для сравнения, в ноябре этот показатель находился на отметке 98 192 рубля.
В документах говорится, что среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата рассчитывается путем деления общего фонда оплаты труда работников, включая внешних совместителей, на среднесписочную численность персонала и количество месяцев в отчетном периоде.
Ранее россиянам раскрыли, при каком доходе их семьи будут получать пособие.
Читайте также: