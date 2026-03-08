Достижения.рф

В России рекордно выросла средняя зарплата

ЕМИСС: средняя зарплата в России выросла на 40 тысяч рублей за месяц
Фото: iStock/Oleg Elkov

Средняя зарплата в России выросла более чем на 40 тысяч рублей за месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).



Согласно материалам, с декабря прошлого года средняя зарплата по стране составила 139 727 рублей. Для сравнения, в ноябре этот показатель находился на отметке 98 192 рубля.

В документах говорится, что среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата рассчитывается путем деления общего фонда оплаты труда работников, включая внешних совместителей, на среднесписочную численность персонала и количество месяцев в отчетном периоде.

Лидия Пономарева

