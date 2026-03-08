В России рекордно выросла средняя зарплата

08 марта 2026, 07:59

ЕМИСС: средняя зарплата в России выросла на 40 тысяч рублей за месяц

Фото: iStock/Oleg Elkov

Средняя зарплата в России выросла более чем на 40 тысяч рублей за месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).