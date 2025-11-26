Депутат Миронов раскритиковал очередную индексацию тарифов ЖКХ

26 ноября 2025, 21:55

Сергей Миронов (Фото: Telegram @mironovonline)

Повышение тарифов ЖКХ объясняют необходимостью обеспечить стабильную и качественную работу комплекса, однако по факту россияне не получают ни того, ни другого. Такое заявление сделал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.





Ранее «Москва 24» со ссылкой на распоряжение российского правительства сообщала, что тарифы на ЖКУ в России повысятся в 2026 году 1 января и 1 октября.





«С 1 января предельный рост для всех регионов будет одинаковым и составит около 1,7%. При этом с 1 октября он будет различаться в зависимости от региона», — говорится в материале.

«С 1 января стоимость коммунальных услуг повсеместно вырастет на 1,7%, причина — изменение ставки НДС. А при чем здесь жильцы? Да не при чем, просто государство, подняв налог, милостиво разрешило плательщикам НДС возместить дополнительные затраты из кошельков граждан», — сказал Миронов «Газете.Ru».