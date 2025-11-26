Работы по обновлению канализационных сетей в Балашихе выполнили на 51%

26 ноября 2025, 12:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В микрорайоне Северный в Балашихе продолжают масштабную модернизацию сетей водоотведения. Работы начали осенью 2024 года, и на сегодняшний день готовность объекта достигла 51%, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.