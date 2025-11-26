Работы по обновлению канализационных сетей в Балашихе выполнили на 51%
В микрорайоне Северный в Балашихе продолжают масштабную модернизацию сетей водоотведения. Работы начали осенью 2024 года, и на сегодняшний день готовность объекта достигла 51%, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.
Подрядчики заменяют старые трубы на современные, повышенной надежности. Планируют уложить 3 653 погонных метра труб диаметром 160 мм и более 640 погонных метров труб диаметром 200 мм. Обновление увеличит пропускную способность сети и снизит риски аварий.
Основные работы ведут на нескольких участках. В районе домов №9 и №47 строители проводят земляные работы и демонтаж старого трубопровода. Параллельно на других участках устанавливают новые канализационные колодцы.
Ход ремонта постоянно контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области. За прошлый месяц специалисты совершили более 10 выездов на объект, проверяя соблюдение технологий, проектных решений и строительных нормативов.
Модернизация сетей водоотведения в Северном микрорайоне — один из ключевых проектов по обновлению инженерной инфраструктуры Балашихи. После завершения работ жители получат более надежную и безопасную систему канализации.
