Путин поговорил по телефону с 11-летним участником «Ёлки желаний» Мирошниченко

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с 11-летним участником «Ёлки желаний» Никитой Мирошниченко, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Напомним, 4 декабря Владимир Путин в очередной раз присоединился к благотворительной акции для детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации, «Ёлка желаний». Президент выбрал три шара-открытки, на которых были написаны имена детей, желания которых пообещал исполнить глава РФ.
Так, 11-летний Никита Мирошниченко мечтал посетить музей «Эрмитаж». Сегодня президент поговорил с ним по телефону и спросил, нравится ли ему экскурсия. Школьник ответил, что ему очень сильно понравился не только музей, но и город Санкт-Петербурге. После «Эрмитажа» он вместе с родителями отправится в театр.
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Так, 11-летний Никита Мирошниченко мечтал посетить музей «Эрмитаж». Сегодня президент поговорил с ним по телефону и спросил, нравится ли ему экскурсия. Школьник ответил, что ему очень сильно понравился не только музей, но и город Санкт-Петербурге. После «Эрмитажа» он вместе с родителями отправится в театр.
«Если устанешь, отдохни и дальше продолжай», — так совет об экскурсии дал Мирошниченко Путин.
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Евгения Парфентьева