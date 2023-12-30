Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв исполнил желания 5 детей с «Ёлки желаний»

Фото: Александр Степанов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в «Ёлке желаний», исполнив заветные мечты пяти детей, которые написали свои просьбы на листках и повесили их на волшебное новогоднее дерево.
Трёхлетний Тимофей из Донецкой Народной Республики давно грезил о велосипеде. Шарик с его мечтой глава Подмосковья снял с «Ёлки желаний» в московском Кремле. Мальчик с мамой и бабушкой живёт на подшефной для Московской области территории — в посёлку Седово Новоазовского района ДНР. Накануне Нового года по просьбе Андрея Воробьёва подарок Тимофею доставил вице-губернатор региона Евгений Хромушин. Счастью ребёнка не было предела. Его мама тепло поблагодарила губернатора Подмосковья за заботу и исполнение детской мечты.
У Матвея из Ивантеевки, которому восемь лет, заветной мечтой было прокатиться на настоящем танке. Он написал о своём желании на открытке, которую разместили на ёлке в Мастерской управления «Сенеж». Глава региона прочитал её и пообещал исполнить мечту мальчика. Через пять дней Матвея пригласили в Таманскую дивизию и прокатили на знаменитом танке Т-80 «Алёша», том самом, который в одном бою уничтожил восемь единиц вражеской бронетехники, а потом ещё отбуксировал с поля боя подбитый российский танк, тем самым спася жизнь его экипажу. По словам мамы, Матвей и раньше хотел стать военным, а теперь она не сомневается и в роде войск, который выберет её сын.
14-летняя Арина, как и Тимофей, мечтала о велосипеде. Андрей Воробьёв перед Новым Годом исполнил её мечту. 11-летний Саша очень хотел полетать на вертолёте, ведь его папа служил в ВДВ и много рассказывал о небе и ощущении полёта. В канун Нового года мальчик смог почувствовать себя настоящим пилотом, сидя за штурвалом настоящего вертолёта под присмотром инструктора. А 14-летний Дима из Балашихи получил в подарок от губернатора шведскую стенку, о которой давно мечтал. Её установили в комнате мальчика и теперь он сможет заниматься спортом в любое время.
Для всех ребят губернатор Московской области Андрей Воробьёв в канун новогодних праздников стал настоящим добрым волшебником.
Читайте также:
Глава Минжилполитики Подмосковья Федотова исполнила новогоднюю мечту девочки из Одинцова
Психолог Шляпников заявил о пользе загадывания новогодних желаний
Глава УФСИН Подмосковья Ветров исполнил мечту ребёнка в рамках акции «Елка желаний»
У Матвея из Ивантеевки, которому восемь лет, заветной мечтой было прокатиться на настоящем танке. Он написал о своём желании на открытке, которую разместили на ёлке в Мастерской управления «Сенеж». Глава региона прочитал её и пообещал исполнить мечту мальчика. Через пять дней Матвея пригласили в Таманскую дивизию и прокатили на знаменитом танке Т-80 «Алёша», том самом, который в одном бою уничтожил восемь единиц вражеской бронетехники, а потом ещё отбуксировал с поля боя подбитый российский танк, тем самым спася жизнь его экипажу. По словам мамы, Матвей и раньше хотел стать военным, а теперь она не сомневается и в роде войск, который выберет её сын.
Для всех ребят губернатор Московской области Андрей Воробьёв в канун новогодних праздников стал настоящим добрым волшебником.
Читайте также:
Глава Минжилполитики Подмосковья Федотова исполнила новогоднюю мечту девочки из Одинцова
Психолог Шляпников заявил о пользе загадывания новогодних желаний
Глава УФСИН Подмосковья Ветров исполнил мечту ребёнка в рамках акции «Елка желаний»
Александр Бойцов