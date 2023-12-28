Глава УФСИН Подмосковья Ветров исполнил мечту ребёнка в рамках акции «Елка желаний»

Промышленная ипотека заработала в Московской области. Подмосковье стало первым регионом в РФ, где работала такая программа. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью с «Россия 24» рассказал, какие преимущества дает эта программа и на какие еще меры поддержки могут рассчитать те, кто решил открыть или расширить свой бизнес в Подмосковье.