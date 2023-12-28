Глава УФСИН Подмосковья Ветров исполнил мечту ребёнка в рамках акции «Елка желаний»

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области
Начальник УФСИН России по Московской области, генерал-майор внутренней службы Александр Ветров исполнил мечту трехлетней Елизаветы из Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.
Генерал-майор внутренней службы Александр Ветров в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» подарил девочке подвесные качели для развития вестибулярного аппарата.
Стоит отметить, что благодаря стараниям родителей и специалистов несколько месяцев назад Лиза начала самостоятельно ходить и сейчас с искренним интересом изучает окружающий мир. Помимо основного подарка мужчина подарил ей набор тактильных книжек-игрушек, сладости и фрукты.
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«Лиза радостный и спокойный ребенок, однако с рождения имеются особенности в развитии. Она любит музыку, слушать детские песни, а еще щупать и рассматривать тактильные книжки. Лиза обожает кататься на качелях и каруселях, прыгать на батуте. Но из-за проблем с вестибулярным аппаратом пока только с нашей помощью», - поделилась мама Елизаветы.
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Мира Полтева