Депутат напомнил о льготах пенсионеров с малолетними на иждивении

05 августа 2025, 12:52

Говырин: пенсионеры с малолетними на иждивении могут рассчитывать на поддержку

Фото: istockphoto/mars58

Депутат Госдумы Алексей Говырин, член комитета по малому и среднему предпринимательству, сообщил RT о дополнительных мерах поддержки для пенсионеров, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми.





Ранее собеседник рассказывал, ​кому повысят пенсии в начале текущего месяца. Говырин ​называл факторы, от которых зависят выплаты.





«Согласно действующему законодательству, пенсионеры, которые содержат детей до 18 лет без собственного дохода, могут быть признаны иждивенцами. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», им полагается надбавка к страховой пенсии по старости или инвалидности. Размер этой доплаты составляет треть фиксированной выплаты, установленной на текущий год, за каждого иждивенца, но не более чем за троих», — пояснил он.

«Если на иждивении у пенсионера находятся двое или трое детей, сумма доплаты соответственно увеличивается. Учитываются только те дети, которые официально не работают и находятся на полном обеспечении. Для подтверждения этого нужны документы: свидетельство о рождении, справка об отсутствии дохода, а также справка из учебного заведения», — добавил депутат.

«Например, в Москве предусмотрена выплата в размере 13 257 рублей для малоимущих или многодетных семей. Если пенсионер является единственным кормильцем или опекуном, он может попасть под эти категории. В Подмосковье поддержка варьируется от 3 до 7 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — до 10 000 рублей. Во Владимирской области ежегодно выплачивается 5 тыс. рублей на школьную форму и спортивную одежду», — объяснил Говырин.

