Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за розами в августе

05 августа 2025, 12:20

Фото: istockphoto / Maryia Kulinskaya

Правильный уход за розами в августе помогает растениям пережить стресс от смены сезонов, укрепляет корни и готовит их к зиме. В этот период закладываются почки для будущего цветения, поэтому от грамотного ухода сейчас зависит внешний вид и рост роз в следующем сезоне.





Август часто бывает жарким, поэтому важно поливать розы правильно. Основное правило — редко, но обильно, чтобы вода проникала на глубину 30–50 см. На взрослый куст нужно 10–15 литров воды. В жару поливайте раз в 5–7 дней, в умеренную погоду — раз в 10–14 дней. Проверяйте влажность почвы перед поливом. В августе исключите азот, чтобы не стимулировать рост молодых побегов. Используйте фосфорно-калийные удобрения (монофосфат калия, суперфосфат) для укрепления корней и повышения зимостойкости.



Внекорневые подкормки (опрыскивание раствором золы или гумата калия) помогут розам легче перенести стресс. Особое внимание стоит уделить обрезке, сообщает Общественная служба новостей.

