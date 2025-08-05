Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за розами в августе
Правильный уход за розами в августе помогает растениям пережить стресс от смены сезонов, укрепляет корни и готовит их к зиме. В этот период закладываются почки для будущего цветения, поэтому от грамотного ухода сейчас зависит внешний вид и рост роз в следующем сезоне.
Август часто бывает жарким, поэтому важно поливать розы правильно. Основное правило — редко, но обильно, чтобы вода проникала на глубину 30–50 см. На взрослый куст нужно 10–15 литров воды. В жару поливайте раз в 5–7 дней, в умеренную погоду — раз в 10–14 дней. Проверяйте влажность почвы перед поливом. В августе исключите азот, чтобы не стимулировать рост молодых побегов. Используйте фосфорно-калийные удобрения (монофосфат калия, суперфосфат) для укрепления корней и повышения зимостойкости.
Внекорневые подкормки (опрыскивание раствором золы или гумата калия) помогут розам легче перенести стресс. Особое внимание стоит уделить обрезке, сообщает Общественная служба новостей.
- Санитарная обрезка — удаляйте больные, слабые и поврежденные побеги.
- Удаление отцветших бутонов — срезайте до первого полноценного листа, чтобы стимулировать новое цветение.
- Легкая формирующая — укорачивайте слишком длинные побеги на треть, но основную обрезку оставьте на весну.