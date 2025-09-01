Депутат назвал эффективный способ борьбы с матом у детей
Личный пример взрослых и приобщение к классической литературе являются ключевыми способами отучить детей от нецензурной лексики. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
По его словам, эффективная борьба с матом требует ежедневной работы по созданию правильной речевой среды, где педагоги и родители демонстрируют образец культурной речи. Депутат подчеркнул, что запреты и нравоучения малоэффективны, в отличие от увлечения детей качественной литературой и организации дискуссионных клубов для развития речи.
Иванов также поддержал участие духовенства в просветительской работе с молодёжью, призвав вести диалог на равных, обсуждать жизненные ситуации и показывать практическую пользу от богатой культуры речи.
Читайте также: