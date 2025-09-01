Достижения.рф

В России могут отменить школьные уроки по субботам

Фото: iStock/Smederevac

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить школьные занятия по субботам. Об этом сообщает РИА Новости.



Политик считает, что школьникам нужно выделить два полноценных выходных и перенести уроки с субботы на будние дни. Для этого парламентарий предложил пересмотреть расписание учеников.

К тому же Миронов предложил увеличить зарплату учителей не меньше чем на 200% от средней зарплаты за одну ставку. Помимо этого депутат выступил за то, чтобы перестать школьникам давать домашние задания на выходные. Данные инициативы будут внесены в Госдуму в период осенней сессии, когда депутаты рассмотрят вопрос снижения нагрузки на учащихся.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0