В России могут отменить школьные уроки по субботам
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить школьные занятия по субботам. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик считает, что школьникам нужно выделить два полноценных выходных и перенести уроки с субботы на будние дни. Для этого парламентарий предложил пересмотреть расписание учеников.
К тому же Миронов предложил увеличить зарплату учителей не меньше чем на 200% от средней зарплаты за одну ставку. Помимо этого депутат выступил за то, чтобы перестать школьникам давать домашние задания на выходные. Данные инициативы будут внесены в Госдуму в период осенней сессии, когда депутаты рассмотрят вопрос снижения нагрузки на учащихся.
