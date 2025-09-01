Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в сентябре
Синоптик Шувалов: до середины сентября в Москве будет тепло
Наступила осень, но погода за окном пока радуют солнцем и теплом. Каких температур ждать дальше?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что самые теплые и жаркие дни канули в выходные.
«Это не значит, что будет понижение температуры, но переход от жары к умеренному теплу состоится. Погода сохранится без осадков, без сильного ветра, температура +18, +20 градусов», — сказал синоптик.
По его словам, можно ожидать две или три волны бабьего лета, и период хорошей погоды продлится до середины сентября.
«Дожди будут редко. Преимущественно без остатков. Давление ожидается повышенным, ветер слабеньким — это признаки антициклональной погоды», — закончил Шувалов.
Ранее синоптик Позднякова рассказала, что в первую половину сентября погоду будет комфортной, и тепло долго не покинет москвичей.