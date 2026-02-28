Депутат назвал одно условие для продолжения работы Telegram в России

28 февраля 2026, 12:43

Депутат Боярский: Если Telegram выполнит все условия, он сможет работать в РФ

Фото: istockphoto/PIKSEL

Telegram сможет продолжить работу в России, если выполнит все требования российского законодательства. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, отвечая на вопрос о перспективах мессенджера в РФ.





Тему обсудили в программе «Единой России» «Партком». Боярского спросили, сохранит ли Telegram возможность работать в стране при условии выполнения требований регуляторов, несмотря на развитие отечественных цифровых платформ.





«Конечно, останется», — подчеркнул он.