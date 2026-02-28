Депутат назвал одно условие для продолжения работы Telegram в России
Депутат Боярский: Если Telegram выполнит все условия, он сможет работать в РФ
Telegram сможет продолжить работу в России, если выполнит все требования российского законодательства. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, отвечая на вопрос о перспективах мессенджера в РФ.
Тему обсудили в программе «Единой России» «Партком». Боярского спросили, сохранит ли Telegram возможность работать в стране при условии выполнения требований регуляторов, несмотря на развитие отечественных цифровых платформ.
«Конечно, останется», — подчеркнул он.Поясняя позицию, депутат привёл аналогию с правилами дорожного движения — российские машины ездят по установленным правилам, имеют номера и подчиняются требованиям инспектора. Если же иностранный автомобиль игнорирует местные нормы — движется как ему удобно и не соблюдает правила, — его, по словам Боярского, могут изъять и отправить на штрафстоянку до тех пор, пока он не начнёт ездить по российским требованиям.