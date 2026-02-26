В Госдуме предложили необычный способ сохранить Telegram в России
Депутат Матвейчев: блогеры могут спасти Telegram флешмобом с обращением к Дурову
Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев предложил российским блогерам организовать флешмоб с обращением к Павлу Дурову. По мнению парламентария, такая акция поможет сохранить работу Telegram в России.
В беседе с «NEWS.ru» Матвейчев отметил, что вероятность блокировки мессенджера в начале апреля очень высокая.
«Пусть в Telegram блогеры сделают флешмоб с обращением к Дурову. Например такой: «Дуров! Ты же русский. Твой дед воевал. Бабушки твоих родных и друзей умирали в блокаду в Ленинграде. Будь человеком. Перенеси сервера в Россию. Уничтожай каналы, которые работают против России. Сохрани своё детище и стань наконец русским по-настоящему», — высказался депутат.Парламентарий считает, что давление общественности должно быть направлено не только на российскую сторону, но и на самого Дурова.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал доступ к 469 VPN‑сервисам в России.