В Госдуме предложили необычный способ сохранить Telegram в России

26 февраля 2026, 18:57

Депутат Матвейчев: блогеры могут спасти Telegram флешмобом с обращением к Дурову

Фото: Istock/Penderev

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев предложил российским блогерам организовать флешмоб с обращением к Павлу Дурову. По мнению парламентария, такая акция поможет сохранить работу Telegram в России.





В беседе с «NEWS.ru» Матвейчев отметил, что вероятность блокировки мессенджера в начале апреля очень высокая.

«Пусть в Telegram блогеры сделают флешмоб с обращением к Дурову. Например такой: «Дуров! Ты же русский. Твой дед воевал. Бабушки твоих родных и друзей умирали в блокаду в Ленинграде. Будь человеком. Перенеси сервера в Россию. Уничтожай каналы, которые работают против России. Сохрани своё детище и стань наконец русским по-настоящему», — высказался депутат.