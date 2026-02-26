«Кроме зоны СВО»: Стало известно, когда и почему в России заблокируют Telegram
В первых числах апреля планируется блокировка мессенджера Telegram на территории России. По информации РБК, соответствующее решение уже принято и является окончательным.
Отмечается, что в Роскомнадзоре на текущий момент не дают официальных комментариев, не подтверждая, но и не опровергая эти сведения.
Причиной ограничения доступа стали участившиеся случаи использования мессенджера для совершения противоправных действий. По информации ведомств, через Telegram ведётся вербовка граждан России, включая несовершеннолетних, для участия в преступлениях.
При этом действие блокировки не распространится на территорию проведения специальной военной операции. Ожидается, что к апрелю доступ к платформе сохранится только в зоне СВО.
Ранее в Госдуме предложили необычный способ сохранить Telegram в России.
