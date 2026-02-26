«Кроме зоны СВО»: Стало известно, когда и почему в России заблокируют Telegram

26 февраля 2026, 19:12

В России планируют ограничить доступ к Telegram с апреля

Фото: Istock/KleverLeveL

В первых числах апреля планируется блокировка мессенджера Telegram на территории России. По информации РБК, соответствующее решение уже принято и является окончательным.