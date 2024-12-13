Депутат назвал причину коммунальных аварий в России

Фото: iStock/sdigital
Проблемы в сфере ЖКХ в России связаны с изношенной коммунальной инфраструктурой и плохим управлением со стороны глав городов и регионов. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, в России нуждается в замене половина всех инженерных сетей.
«Другое дело — города и субъекты, где у руководителей не было хозяйственной жилки: они занимались парками, подъездами. Чтобы было, так сказать, раз — и красиво. Вот они и получили проблемы. А те, кто занимался системно — трубы меняли и так далее, — с этой проблемой не столкнулись», — поделился парламентарий в беседе с NEWS.ru.Колунов подчеркнул, что для решения этой проблемы в России уже разработали полноценную целевую программу, на которую выделят 4,5 триллиона рублей. Проект модернизации инфраструктуры ЖКХ запустят в 2025 году.
Читайте также:
В Подольске обновили без малого 17 км теплосетей
Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты ЖКУ за ноябрь
В Благовещенске ребенок провалился в яму с холодной водой
Данил Пономарев