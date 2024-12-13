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В Подольске обновили без малого 17 км теплосетей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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В городском округе Подольск с начала года отремонтировали и заменили 16,9 км теплосетей. Об этом о сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета в пятницу.
«Всего на 2024-2026 годы запланировано обновление 21,9 км теплосетей. В текущем году выполнены работы уже на 16,9 км», – уточнили в пресс-службе «Интерфаксу».
Ранее сообщалось об окончании реконструкции на территории округа 12 км теплотрасс, в основном в микрорайоне Климовск. Работы шли в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета Подмосковья и городского округа.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что в городском округе Подольск реализуется самая большая в регионе программа обновления коммунальной инфраструктуры. На замену котлов, настройку автоматики и модернизацию теплосетей запланированы инвестиции в 4,7 млрд рублей.

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#подмосковье
#московская область
В Московской области зарегистрировали более 66 тысяч новорожденных
13 декабря 2024, 15:33

Фото: Министерство социального развития Московской области

В Московской области родители имеют возможность зарегистрировать новорождённого ребёнка и получить для него первые документы непосредственно в роддоме или перинатальном центре. Кроме того, можно сразу же оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В этом году в нашем регионе зарегистрировали уже более 66 тысяч малышей. А в декабре у нас проходит трогательная акция, которая уже стала зимней традицией в наших перинатальных центрах. Детей, рожденных в декабре, приносят маме после родов и выписывают в специальном новогоднем конверте и колпачке — "декабрята", — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
По информации Министерства социального развития Московской области, с начала года семьям с детьми было предоставлено более 7 миллиардов рублей в виде различных льгот.

Недавно в регионе также была введена новая выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка. Эта выплата предназначена для молодых родителей в возрасте до 35 лет, как одиноких, так и состоящих в браке. Выплата будет начисляться автоматически на детей, рождённых с 2025 года.

Более подробную информацию о доступных мерах поддержки и их условиях можно найти на региональном портале государственных услуг в разделе «Поддержка семей с детьми».

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Депутат назвал причину коммунальных аварий в России
Депутат Колунов: проблемы с ЖКХ в РФ связаны с плохим управлением глав регионов
13 декабря 2024, 15:14

Фото: iStock/sdigital

Проблемы в сфере ЖКХ в России связаны с изношенной коммунальной инфраструктурой и плохим управлением со стороны глав городов и регионов. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, в России нуждается в замене половина всех инженерных сетей.
«Другое дело — города и субъекты, где у руководителей не было хозяйственной жилки: они занимались парками, подъездами. Чтобы было, так сказать, раз — и красиво. Вот они и получили проблемы. А те, кто занимался системно — трубы меняли и так далее, — с этой проблемой не столкнулись», — поделился парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Колунов подчеркнул, что для решения этой проблемы в России уже разработали полноценную целевую программу, на которую выделят 4,5 триллиона рублей. Проект модернизации инфраструктуры ЖКХ запустят в 2025 году.

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Путин подписал закон, который радикально меняет правила дарения недвижимости
Договор дарения недвижимости будет подлежать удостоверению нотариусом
13 декабря 2024, 14:47

Фото: iStock/denphumi

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который радикально меняет правила дарения недвижимости между гражданами. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Теперь для того, чтобы договор дарения стал действительным, он должен быть обязательно удостоверен нотариусом. Этот шаг, как уверяют эксперты, укрепит гражданский оборот и защитит граждан от мошенничества и неправомерных действий.

Согласно новой редакции Гражданского кодекса РФ, нотариус будет не только удостоверять сделки, но и проверять дееспособность сторон, а также информировать их о юридических последствиях заключаемой сделки. Это нововведение направлено на предотвращение ситуаций, когда сделки могут быть совершены под давлением или в условиях обмана. Закон вступит в силу через 30 дней после публикации.

Пенсионеры имеют право на дополнительные льготы и гарантии, которые направлены на улучшение качества их жизни и снижение финансовой нагрузки. Одна из таких привилегий — освобождение от определённых выплат. «Радио 1» расскажет за что пенсионеры не должны платить в 2024 году.

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Пушкинская карта: что это такое, как её оформить, до какого возраста действует и как работает
13 декабря 2024, 14:41

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Пушкинская карта — это уникальная государственная инициатива, которая предоставляет молодым людям возможность бесплатно посещать культурные мероприятия по всей России. С её помощью молодежь может ознакомиться с богатым культурным наследием страны, а также поддержать современное искусство. «Радио 1» расскажет, что такое Пушкинская карта, как она работает, кто может её оформить.

Что такое Пушкинская карта


Пушкинская карта — это уникальный проект, направленный на поддержку молодёжи в стремлении приобщиться к миру искусства и культуры.

Карта предоставляет пользователям доступ к бесплатным или частично оплачиваемым билетам на концерты, театральные постановки, выставки и другие культурные мероприятия по всей России.


Для чего нужна Пушкинская карта



Пушкинская предназначена для поддержки культурного развития и распространения образовательных мероприятий среди молодёжи. С её помощью можно бесплатно посещать театры, музеи, концертные залы и другие культурные учреждения, что способствует приобщению молодых людей к традициям и современному искусству.

Как работает пушкинская карта


Пушкинская карта — это специальная банковская карта, предназначенная для молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет. Каждый год государство зачисляет на неё фиксированную сумму, которая может быть использована исключительно для оплаты билетов на культурные события.

В 2024 году эта сумма составляет 5000 рублей.

Фото: РИА Новости / Дмитрий Астахов

Как и кто может оформить пушкинскую карту


Оформить Пушкинскую карту может любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого необходимо:

  1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги» — регистрация доступна с 14 лет.
  2. Подтвердить учетную запись через онлайн-банки или в одном из центров обслуживания.
  3. Скачать приложение для просмотра доступных мероприятий и контроля остатка средств.
  4. Подтвердить выпуск карты и получить виртуальную или пластиковую карту «Мир».
Процесс оформления прост и занимает всего несколько минут.

До какого возраста действует пушкинская карта


«Пушкинской картой» можно пользоваться до достижения 23 лет. После того как владельцу карты исполнится 23 года, средства, оставшиеся на карте, автоматически сгорают.

Однако билеты, купленные до этого момента, останутся действительными.

Сколько стоит оформить пушкинскую карту


Оформление «Пушкинской карты» не требует финансовых затрат. Получение карты абсолютно бесплатно, так как все расходы на её выпуск берёт на себя государство.

Единственный платёж, который может потребоваться от пользователя, — это покупка билетов на культурные мероприятия, которые лишь частично покрываются программой.

Правила использования карты


  • Пушкинская карта предназначена исключительно для оплаты билетов на культурные мероприятия, участвующих в программе. Пополнить карту, снять средства или перевести их на другой счёт невозможно;
  • передача или продажа билетов третьим лицам запрещена. Использование карты в корыстных целях может повлечь за собой уголовное преследование;
  • повторная передача карты другим лицам два раза подряд влечёт за собой исключение из программы;
  • на одно мероприятие можно приобрести только один билет, покупка нескольких билетов на одно событие запрещена;
  • при посещении мероприятия может потребоваться предъявить паспорт гражданина РФ, поэтому рекомендуется брать его с собой;
  • в текущем году можно покупать билеты на события, которые состоятся в следующем году.

Что делать, если потерял карту


При потере карты или обнаружении утечки данных через интернет-банк или мобильное приложение рекомендуется незамедлительно заблокировать карту. Если вы не можете сделать это самостоятельно, обратитесь в службу поддержки банка по телефону горячей линии.

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Каширских долголетов приглашают на занятия физкультурой с гимнастической палкой
13 декабря 2024, 14:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Занятия физической культурой с использованием простого и эффективного снаряда — гимнастической палки — проводят для участников программы «Активное долголетие» городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Тренировки с гимнастической палкой помогают укрепить мышцы спины, улучшить подвижность грудного отдела позвоночника и плечевых суставов, а также корректируют осанку», — отмечается в сообщении.
Ближайшие занятия физкультурой для активных долголетов Каширы будут проводиться 16 и 19 декабря в филиале дворца спорта «Юбилейный» по адресу: город Кашира, улица Гвардейская, дом №3 с 09:30 до 11:30, а также 17 и 18 декабря в доме №1 по улице Иванова с 10 до 11 утра.

В администрации напомнили, что присоединиться к программе «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. На любое занятие в Кашире можно записаться по телефону: 8 (49669) 28-147.

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#кашира
#физкультура
#гимнастика
#активное долголетие
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Психолог рассказала, как избежать финансовой тревоги перед Новым годом
Психолог Сальникова: тревога перед Новым годом появляется из-за иллюзий
13 декабря 2024, 14:03

Фото: iStock/Srdjanns74

Приближаются длинные зимние праздники. По статистике, каждый третий россиянин испытывает апатию, одиночество, тревогу и нехватку сил перед Новым годом.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что тема тревоги россиян перед новогодними праздниками повторяется из года в год, и тому есть свои причины.

«Это связано с ложными ожиданиями и иллюзиями, которые вгоняют людей в депрессию. Основная мысль — "мне надо успеть все до Нового года". Нужно якобы завершить отчеты, домашние дела, успеть похудеть, записаться к врачам, написать план, чтобы с 1 января начать жизнь с чистого листа. Эти "НАДО" и являются причиной тревоги, апатии и плохого состояния», — объяснила эксперт.

По ее словам, чтобы избавить себя от лишней нервозности, нужно «надо» заменить на «можно».

«Я могу написать план до Нового года, а могу это сделать после. Нужно предложить себе несколько вариантов событий, ведь физически у нас есть такой выбор. Это состояние выбора помогает человеку более конструктивно подходить к решению проблемы, сохраняя эмоциональные силы», — сказала психолог.

Финансовый вопрос, как отметила Сальникова, тоже заставляет россиян нервничать, однако и в этом вопросе есть свой ответ и решение.

«Если к этому вопросу подходить немного заранее, допустим, покупать подарки или продукты не за неделю до Нового года, а за месяц или полтора, то это не так сильно будет сказываться на бюджете. Нужно написать себе список — план и его придерживаться», — подчеркнула она.

По рекомендации клинического психолога, не стоит себя ограничивать датой, ведь после 31 декабря жизнь продолжается.

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31 декабря не станет выходным днем
Глава Минтруда Котяков: 31 декабря не станет выходным днем
13 декабря 2024, 13:59

Фото: istockphoto/petrenkod

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что обсуждение вопроса о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем, в настоящее время неактуально. Об этом пишет РИА Новости.
По словам министра, в ближайшие два года этот день уже будет нерабочим благодаря переносу выходных дней.

Напомним, что в текущем году 31 декабря будет выходным благодаря переносу выходного дня с 7 января, а в следующем — с 5 января.

Ранее Госдума отклонила законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР, который предполагал закрепить 31 декабря как официальный нерабочий праздничный день. Инициатива, внесенная в декабре 2020 года, планировала установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января для удобства подготовки к празднику. Однако депутаты не поддержали предложение, на федеральном уровне 31 декабря останется рабочим днем.

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#законопроект
#новогодние каникулы
#лдпр
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В Егорьевске отремонтируют котельную на улице Жукова Гора
13 декабря 2024, 13:53

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт котельной мощностью 5,8 МВт/час, расположенной на улице Жукова Гора в Егорьевске, планируют провести в 2025 году, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести капитальный ремонт, в ходе которого заменить котлы с паровых на водогрейные с автоматикой регулирования и безопасности, обновить насосное оборудование, электрооборудование и прочее», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 51 миллион 414 тысяч 800 рублей, заявки принимаются до 18 декабря.

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#торги
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#капитальный ремонт
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Между Краснознаменском и Наро-Фоминском запускают автобусный маршрут
13 декабря 2024, 13:35

Фото: istockphoto.com/Snezhana Kudryavtseva

Автобусный маршрут, связывающий подмосковные города Краснознаменск и Наро-Фоминск запустят с 14 декабря, ежедневно на нём будет совершаться шесть рейдов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Первый автобус будет отходить от остановки «Школа №7» в Наро-Фоминске в 06:30, последний — от остановки «Госпиталь» в Краснознаменске в 18:30», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый маршрут станет дополнением к действующему автобусному маршруту №1023 «Тарасково — Наро-Фоминск». При этом расписание и количество рейсов на основной схеме движения не изменится.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Сейчас новый автобусный маршрут запускают в тестовом режиме: если он окажется востребованным, то станет постоянным.

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#общественный транспорт
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