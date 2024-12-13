В Подольске обновили без малого 17 км теплосетей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В городском округе Подольск с начала года отремонтировали и заменили 16,9 км теплосетей. Об этом о сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета в пятницу.
«Всего на 2024-2026 годы запланировано обновление 21,9 км теплосетей. В текущем году выполнены работы уже на 16,9 км», – уточнили в пресс-службе «Интерфаксу».Ранее сообщалось об окончании реконструкции на территории округа 12 км теплотрасс, в основном в микрорайоне Климовск. Работы шли в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета Подмосковья и городского округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что в городском округе Подольск реализуется самая большая в регионе программа обновления коммунальной инфраструктуры. На замену котлов, настройку автоматики и модернизацию теплосетей запланированы инвестиции в 4,7 млрд рублей.
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Лора Луганская