В Благовещенске ребенок провалился в яму с холодной водой — видео

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В Благовещенске ребенок провалился в яму с холодной водой по пути в школу и провел там около 45 минут. Инцидент произошел на заснеженной местности и его зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Видео происшествия появилось в Telegram-канале РЕН ТВ. На кадрах видно, как мальчик проваливается в яму, после чего не может выбраться самостоятельно.
Следственный комитет по Амурской области начал процессуальную проверку по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Следователи намерены установить личность ребенка, выяснить обстоятельства случившегося и дать оценку действиям должностных лиц городской администрации, ответственных за сферу ЖКХ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новосибирске произошло серьезное ДТП с участием трамвая и двух автомобилей.
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Следственный комитет по Амурской области начал процессуальную проверку по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Следователи намерены установить личность ребенка, выяснить обстоятельства случившегося и дать оценку действиям должностных лиц городской администрации, ответственных за сферу ЖКХ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новосибирске произошло серьезное ДТП с участием трамвая и двух автомобилей.
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Мария Моисеева