Депутат назвала категории россиян, которым повысят пенсии с 1 июня
С 1 июня отдельным категориям пенсионеров в России произведут перерасчёт пенсий. Как сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, речь идёт о точечных повышениях.
В частности, удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии ждёт граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, пишет «Татар-информ». После увеличения фиксированная выплата составит 19 169,38 рубля.
Перерасчёт носит бессрочный характер. Аналогичное правило применяется и к тем, кому в мае установили первую группу инвалидности. Фиксированная выплата также удваивается с даты присвоения группы.
Депутат напомнила, что основные индексации пенсий в этом году уже состоялись: с 1 января — для почти 38 млн получателей страховых пенсий, с 1 апреля — для около 4 млн получателей социальных пенсий. Ближайшее повышение ожидается с 1 августа — оно коснётся работающих пенсионеров, отработавших 2025 год. А с 1 октября на 4% увеличатся выплаты бывшим сотрудникам силовых структур и военнослужащим.
