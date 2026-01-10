Соцфонд провел перерасчет пенсий для российских матерей
Социальный фонд России провел перерасчет пенсий для 400 тысяч россиянок, воспитавших пятерых и более детей. Об этом пишет РИА Новости.
Ведомство подчеркивает, что процесс находится в приоритете и продолжается даже в праздничные дни. Большая часть пенсий была пересчитана без необходимости подачи заявления.
С 1 января 2026 года в России сняты ограничения на учет в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Теперь мать, которая ухаживала за пятью и более детьми, имеет возможность пересчитать размер своей пенсии. До этого в стаж включались только периоды ухода за четырьмя детьми, общей продолжительностью не более шести лет.
Россиянки, которые еще не дали согласие на перерасчет или не подавали заявление самостоятельно, могут сделать это через личный кабинет на портале «Госуслуги» или в клиентскую службу Социального фонда, уточнили в пресс-службе.
Читайте также: