Депутат напомнил россиянам о перерасчете пенсии в августе

Депутат Говырин: перерасчет в августе надо отделять от январской индексации

Член комитета по малому и среднему предпринимательству, парламентарий от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин обратил внимание граждан на особенности предстоящего перерасчета пенсий. Он подчеркнул, что августовское изменение выплат не следует путать с январской индексацией.





Депутат также напомнил в беседе с RT ключевые параметры расчета пенсий на текущий год. Стоимость одного пенсионного коэффициента установили на уровне 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9 584,69 рубля.





«Эти величины используются и при назначении новых пенсий, и при всех текущих расчётах», — добавил Говырин.