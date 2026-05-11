Депутат напомнил россиянам о перерасчете пенсии в августе

Депутат Говырин: перерасчет в августе надо отделять от январской индексации
Член комитета по малому и среднему предпринимательству, парламентарий от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин обратил внимание граждан на особенности предстоящего перерасчета пенсий. Он подчеркнул, что августовское изменение выплат не следует путать с январской индексацией.



Депутат также напомнил в беседе с RT ключевые параметры расчета пенсий на текущий год. Стоимость одного пенсионного коэффициента установили на уровне 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9 584,69 рубля.

«Эти величины используются и при назначении новых пенсий, и при всех текущих расчётах», — добавил Говырин.
Ранее стало известно, насколько вырастут пенсии работающих пенсионеров с 1 августа. Соцфонд сделает перерасчет страховых пенсий.
