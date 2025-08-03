Депутат Немкин: мошенники манипулируют фразами, вызывающими панику

03 августа 2025, 13:32

Депутат Немкин: аферисты давят на людей фразами, вселяющими панику

Фото: Istock/Aleksej Sarifulin

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал фразы, которые часто используют мошенники, чтобы запугать людей.