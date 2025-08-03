Депутат Немкин: мошенники манипулируют фразами, вызывающими панику
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал фразы, которые часто используют мошенники, чтобы запугать людей.
По словам депутата, такие речевые обороты специально создают чувство паники у собеседника, пишет РИА Новости.
Среди них, например, фразы: «ваш счёт будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию» или «на ваше имя подан судебный иск, немедленно позвоните нам».
По словам Немкина, такие заявления заставляют потенциальную жертву действовать поспешно, не давая времени на обдумывание ситуации.
Депутат также предупредил, что не стоит верить сообщениям о якобы выигранных призах.
Злоумышленники часто пишут «поздравляем, вы выиграли приз», но затем требуют оплатить «налог» или «пошлину», превращая обещанный подарок в ловушку для доверчивых людей.
Читайте также: