В Литве нашли россиянина, спрыгнувшего с поезда, спустя полтора месяца поисков
В Литве были обнаружены поисковыми службами спустя полтора месяца после исчезновения россиянин, который спрыгнул с поезда, следовавшего по маршруту Адлер — Калининград, сообщает МВД страны.
Молодого человека, Данилу Мухаметова 2004 года рождения из Башкирии, искали около полутора месяцев. Инцидент произошёл 17 июня, когда до литовского контрольно-пропускного пункта у города Кибартая оставалось около 25 минут.
Проводники поезда заметили, что на месте отсутствует молодой человек, а дверь вагона в тамбуре была открыта — предполагается, что именно оттуда Данила выпрыгнул. В настоящее время мужчина найден, подробности его состояния не раскрываются.
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