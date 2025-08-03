Выяснилось, что почти треть работающих россиян получает зарпталу от 100 тысяч рублей
Росстат: Почти треть работающих россиян получает зарплату от 100 тысяч рублей
Почти треть российских работников (31,9%) получает зарплату свыше 100 тысяч рублей по итогам апреля 2025 года. Этот показатель почти вдвое превышает данные 2023 года, когда таких работников было лишь 17,4% от общего числа. Анализ статистики Росстата сообщает РИА Новости.
Напомним, что обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Последнее исследование состоялось в апреле 2025 года среди 95,4 тысячи организаций (исключая малый бизнес). Оно охватило 28,4 миллиона работников.
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Согласно полученным данным, 17,2% россиян получают от 100 до 150 тысяч рублей, 6,9% – от 150 до 200 тысяч, 6,3% – от 200 до 400 тысяч, а 1,5% зарабатывают более 400 тысяч рублей.
В среднем 13,1% работников имеют доход 80-100 тысяч рублей, 17% – 60-80 тысяч. Зарплату 40-60 тысяч получают 20,2% россиян, а 15,2% довольствуются суммой в 22,4-40 тысяч. При этом 2,6% работающих граждан (против 2,4% в 2023 году) получают меньше МРОТ, который составляет на текущий год 22,4 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что более 45 тысяч россиян в 2025 году получают зарплату от миллиона рублей в месяц.