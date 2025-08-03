Выяснилось, что почти треть работающих россиян получает зарпталу от 100 тысяч рублей

03 августа 2025, 06:08

Росстат: Почти треть работающих россиян получает зарплату от 100 тысяч рублей

Фото: iStock/blinow61

Почти треть российских работников (31,9%) получает зарплату свыше 100 тысяч рублей по итогам апреля 2025 года. Этот показатель почти вдвое превышает данные 2023 года, когда таких работников было лишь 17,4% от общего числа. Анализ статистики Росстата сообщает РИА Новости.





Напомним, что обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Последнее исследование состоялось в апреле 2025 года среди 95,4 тысячи организаций (исключая малый бизнес). Оно охватило 28,4 миллиона работников.



