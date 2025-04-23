Депутат Немкин: мошенники звонят детям под видом сотрудников школ

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По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, мошенники начали звонить детям под видом сотрудников школ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мошенники стали массово звонить детям под видом сотрудников школ и других образовательных учреждений. Одна из реализуемых ими схем — звонок от "классного руководителя" или "директора школы" с сообщением о срочном инциденте», — рассказал депутат.
Как отметил Немкин, мошенники могут сказать ребенку, что его родители попали в больницу, в связи с чем сейчас к ним домой приедет курьер, которому нужно передать деньги. К тому же подростка могут попросить перевести деньги по указанному счету.
Помимо этого злоумышленники могут получать личную информацию об учащихся, звоня им от лица сотрудников и прося поучаствовать в опросе. Таким образом преступники получают номера банковских карт родителей.
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