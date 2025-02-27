Депутат Никитин: ежеквартальная индексация пенсий в России возможна

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В России возможна ежеквартальная индексация пенсий. Такое заявление сделал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
«Законодательно ежеквартальная индексация пенсий возможна. Вопрос стоит остро с точки зрения наличия ресурсов. Бюджет Социального фонда на 2025 год сформирован с дефицитом в сумме 369,5 млрд рублей. Для профицита на данный момент предпосылок нет. Прогрессивная шкала налогообложения введена только с января 2025 года», — пояснил Никитин в беседе с «Газетой.Ru».
Он отметил, что на сегодняшний день еще рано говорить о каком-либо значимом пополнении регионального и федерального бюджетов. По его словам, самым оптимальным является индексирование пенсии раз в полгода.
Напомним, в 2025 году пенсии проиндексировали на 9,5%. Никитин выразил опасение, что полная компенсация инфляции в пенсиях может привести к еще большему росту цен на продукты и разгону инфляции.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявляла, что в апреле 2025 года за счет индексации существенно вырастет социальная пенсия, на которую могут рассчитывать граждане с инвалидностью, потерявшие кормильца или вышедшие на пенсию на пять лет раньше.
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