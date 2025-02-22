Получают «как все»: раскрыты пенсии известных артистов

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Выяснилось, что представители шоу-бизнеса получают очень разные пенсии. Издание Тeleprogramma составило список некоторых из самых известных звёзд, которые получают высокие и среднестатистические пенсионные выплаты.
Подчеркнём, что в Москве компенсационная выплата начинается вне зависимости от того, продолжает человек работать или нет. Также с 2018 года при наличии званий народный или заслуженный артист России, СССР или РСФСР полагается повышенная выплата, которая индексируется каждый год. С 2025 года она составляет 41 995 рублей. Выплачивается вместе со страховой пенсией в 60 и более тысяч рублей.
Такую сумму получают Лариса Долина, Юрий Стоянов, Ирина Аллегрова, Юрий Антонов, Надежда Бабкина, Надежда Кадышева, Лариса Гузеева, Николай Расторгуев, Владимир Винокур, Стас Садальский, Лидия Федосеева-Шукшина и Леонид Якубович.
Кроме того, есть звёзды, не имеющие званий. Им выплачиваются пенсии в размере от 12 897 рублей до 40 тысяч рублей.
К ним относятся Жанна Агузарова, Николай Дроздов, Лолита Милявская, Юрий Лоза, Роза Сябитова, Леонид Ярмольник, Амаяк Акопян и другие.
Также известно, что у народного артиста РСФСР Михаила Боярского пенсия составляет 20 тысяч рублей. Он прописан в Петербурге, поэтому не получает столичных надбавок.
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Такую сумму получают Лариса Долина, Юрий Стоянов, Ирина Аллегрова, Юрий Антонов, Надежда Бабкина, Надежда Кадышева, Лариса Гузеева, Николай Расторгуев, Владимир Винокур, Стас Садальский, Лидия Федосеева-Шукшина и Леонид Якубович.
Кроме того, есть звёзды, не имеющие званий. Им выплачиваются пенсии в размере от 12 897 рублей до 40 тысяч рублей.
К ним относятся Жанна Агузарова, Николай Дроздов, Лолита Милявская, Юрий Лоза, Роза Сябитова, Леонид Ярмольник, Амаяк Акопян и другие.
Также известно, что у народного артиста РСФСР Михаила Боярского пенсия составляет 20 тысяч рублей. Он прописан в Петербурге, поэтому не получает столичных надбавок.
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Анастасия Чинкова