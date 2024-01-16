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Депутат Нилов: Идею ограничить права иностранцев торговать табаком надо изучить

16 января 2024, 14:30
Фото: istockphoto.com/ValentynVolkov

Фото: istockphoto.com/ValentynVolkov

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что предложение об ограничении иностранцам права участвовать в розничной торговле алкогольной и табачной продукцией необходимо внимательно изучать.
По его словам, такая продукция реализуется не только в магазинах и торговых лавках, но и в барах, ресторанах и забегаловках, что нужно чётко различать.

«Эту статью надо внимательно изучить, прежде всего анализируя рынок труда, и правильно было бы ориентироваться на мнение трёхсторонней комиссии, которая в себя включает объединение работодателей, профсоюзную сторону и правительство как орган, который отвечает за госполитику в этом направлении», — прокомментировал в беседе с RT Нилов.


Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал ограничить иностранцам право продавать алкогольную и табачную продукции.

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#рынок
#правительство
#мнение
#продукция
#депутат
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Mash: Рэпер Vacío будет служить в оркестровом подразделении
16 января 2024, 14:46

Фото: iStock/Oleg Elkov

Прошедший медкомиссию рэпер Vacío будет служить в оркестровом подразделении, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Николай Васильев (настоящее имя рэпера) освободился из-под ареста и отправился проходить медкомиссию в военный комиссариат. Ранее в Екатеринбурге рэпера признали непригодным из-за псориаза, однако, в Москве ему предложили нести службу в оркестровых войсках.

Напомним, рэпера арестовали после «голой вечеринки», на которую артист пришёл в одном носке на причинном месте. После этого на Vacío возбудили административное дело о мелком хулиганстве.

16 января адвокат рэпера заявил, что Васильев считает службу в российской армии почётной, а также любит и поддерживает свою страну.

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#артист
#армия
#музыка
#военные
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Умер бывший главный тренер сборных СССР и РФ по лёгкой атлетике Куличенко
16 января 2024, 14:28

Фото: iStock/SergeyPankratov

Валерий Куличенко скончался на 85-м году жизни.
По данным SHOT, последние два с половиной года тренер жил с одной почкой с диагностированным раком простаты. После удаление почки мужчина регулярно делал диализ. Сегодня была запланирована очередная процедура. Но примерно в 10:20 сердце Валерия Куличенко остановилось. В тот момент он был в Боткинской больнице.

Валерий Куличенко был тренером сборной СССР на домашней Олимпиаде 1980 года в Москве. Занимался подготовкой спортсменов к Играм 1992, 1996, 2000 и 2004 гг.

Ранее сообщалось, что 91-летний Иван Иванович Судницын скончался в Москве. SHOT пишет, что 91-летний учёный жил один в своей квартире на улице Коминтерна в Лосиноостровском районе Москвы. За ним ухаживала 67-летняя племянница. Учёный созванивался с ней каждый день несколько раз. ​
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#спорт
#общество
#новости
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В Таиланде женщина купила на рынке морепродукты с жемчужиной
16 января 2024, 14:18

Фото: istockphoto/triocean

В Таиланде 53-летняя женщина обнаружила жемчужину в моллюске во время ужина.
The Thaiger пишет, что 53-летняя Вассана Пхонмай из провинции Накхонситхаммарат приобрела 5 кг морепродуктов на рынке недалеко от Бангкока в декабре.

Женщина приготовила моллюсков в соусе, собираясь съесть их с рисом. Во время ужина в одной из раковин женщина наткнулась на несколько круглых объектов, один из них был белого цвета. Пхонмай поняла, что ей попалась жемчужина.

В январе женщина отвезла находку в Бангкок. Эксперты подтвердили догадку. Это была натуральная жемчужина весом 6,8 карата.
Женщина собирается продать жемчужину.

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#таиланд
#женщины
#туризм
#новости
#общество
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Освободившийся из-под ареста рэпер Vacío встал на воинский учёт
16 января 2024, 14:12

Фото: iStock/scaliger

Попавший под административный арест после «голой вечеринки» рэпер Vacío вышел на свободу и встал на воинский учёт, об этом сообщил его адвокат Роман Попов в интервью для «РИА Новости».
«Как любой законопослушный гражданин Российской Федерации, он встал на воинский учет и прошел медкомиссию. Сейчас решается вопрос о его категории годности к военной службе», — прокомментировал ситуацию Попов.

Адвокат также подчеркнул, что Николай Васильев (настоящее имя рэпера) считает службу в российской армии почётной, а также любит и поддерживает свою Родину.

Напомним, в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная «голая вечеринка». Попов пришёл на неё в одном носке, прикрывавшем половой орган. Однако, на одной из опубликованных фотографий с вечеринке, носок сполз с рэпера, после чего он остался абсолютно голым. Именно за это Vacío и получил административное дело о мелком хулиганстве.

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#адвокат
#военные
#рэп
#арест
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В Одинцове построят детский сад с витражами
16 января 2024, 14:11

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад, рассчитанный на 245 воспитанников, построят рядом с Сосновой улицей в Одинцове, в здании планируется установить несколько витражей. Облик здания одобрила архитектурная комиссия Градостроительного совета Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В трёхэтажном здании общей площадью около 3900 квадратных метров будут подготовлены помещения для десяти групп, а также залы для занятия музыкой и физкультурой, столовая с кухней и медпункт. Витражное остекление будет использовано в зонах входной группы и лестничных маршей», — отмечается в сообщении.

На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, проведут озеленение, а у входа организуют удобное пространство для посадки и высадки детей из автомобилей.

Строительство планируется начать во втором квартале текущего года, а завершить — в четвертом квартале 2025 года.

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#детский сад
#одинцово
#строительство
#архитектура
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Высота столичных сугробов превысила климатическую норму
16 января 2024, 14:04

Фото: istockphoto.com/Eugene Nekrasov

Синоптики центра погоды «Фобос» заявили, что высота сугробов в Москве на 20% превысила климатическую норму.
«Высота снега в Москве за прошедшие сутки выросла на 5 см и достигла 34 см, что на 20% выше климатической нормы. На других метеостанциях столицы высота сугробов сегодня утром менялась от 32 см на Балчуге до 44 см в Тушино, что на 5 и 2 см соответственно выше вчерашних показателей», – приводит АГН «Москва» сообщение центра.

Также специалисты сообщили о том, что в Крещенскую ночь также ожидаются сильные снегопады.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также спрогнозировал сильный снег в четверг и пятницу.

«Ночные температуры в пятницу будут достаточно высокие: в Москве — -5 °С, по области — до -8 °С. Вместо мороза в Крещенскую ночь — сильный снегопад. За вторую половину четверга, ночь и утро пятницы выпадет от 10 до 15 мм снега. Ветер усилится до 20 м/с, а это метель и ухудшение видимости. А вот в выходные опять понижение температуры», — отметил в беседе с RT Вильфанд.
Ранее сообщалось, что в Московском регионе из-за сильного ветра со вторника объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

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#москва
#снегопад
#погода
#зима
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Отопление и горячую воду вернут в девять домов в Химках к концу дня
16 января 2024, 13:55

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Девять многоквартирных домов в деревне Брёхово городского округа Химки лишись горячей воды и отопления из-за утечки на теплосети, устранить последствия аварии планируется к концу дня, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Горячее водоснабжение и отопление временно отключено в домах разной этажности в деревне Брёхово. Сейчас на теплосети ведутся аварийно-восстановительные работы. Восстановить подачу тепла и горячей воды планируется до конца дня», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что ремонтом занимаются специалисты компании «Газпромтеплоэнерго».

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#химки
#отопление
#горячая вода
#авария
#жкх
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Хамзаев призвал ограничить право продажи алкоголя и табака для иностранцев
16 января 2024, 13:53

Фото: istockphoto.com/Vicky Gosselin

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал ограничить иностранцам право продавать алкогольную и табачную продукции.
Он пояснил, что за многими преступлениями, связанных с продажей контрафактного алкоголя, составляющих более десятка случаев и попавших в СМИ, стоят именно граждане иностранных государств. Кроме того, некоторые регионы России уже ввели запрет на работу иностранцев в ряде сфер, в том числе и в области спиртных напитков и табачных изделий.

«Такой запрет на торговлю в сфере, где реализуются на продажу алкоголь и табачная продукция, позволит минимизировать количество правонарушений продажи данной продукции в ночное время, а также, особо важно, несовершеннолетним», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Ранее сообщалось, что в администрация Смоленска запретила вывески с названиями на иностранном языке. Как показали argumenti.ru, иностранные названия брендов на вывесках перевели на русский язык.

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#алкоголь
#запрет
#обращения
#продукция
#рф
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Для школьников Каширы провели тренировку по спасению города от киберугроз
16 января 2024, 13:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Урок «Кибербезопасность будущего» провели в школах городского округа Кашира: ребятам рассказали, с какими киберугрозами рискуют столкнуться люди в 2050 году, а также о том, какие угрозы для «умных» гаджетов есть уже сейчас, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Содержание урока различалось для учеников младшей, средней и старшей школы. Младшеклассникам нужно было обезопасить «умный» дом, ребятам из средней школы рассказали о безопасности носимых устройств, а старшеклассники боролись с кибератаками на «умный» город», — говорится в сообщении.

Занятия провели в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».

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