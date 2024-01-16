Депутат Нилов: Идею ограничить права иностранцев торговать табаком надо изучить

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Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что предложение об ограничении иностранцам права участвовать в розничной торговле алкогольной и табачной продукцией необходимо внимательно изучать.
По его словам, такая продукция реализуется не только в магазинах и торговых лавках, но и в барах, ресторанах и забегаловках, что нужно чётко различать.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал ограничить иностранцам право продавать алкогольную и табачную продукции.
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«Эту статью надо внимательно изучить, прежде всего анализируя рынок труда, и правильно было бы ориентироваться на мнение трёхсторонней комиссии, которая в себя включает объединение работодателей, профсоюзную сторону и правительство как орган, который отвечает за госполитику в этом направлении», — прокомментировал в беседе с RT Нилов.
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Мелисса Тимофеева