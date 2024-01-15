В России начнут конфисковать имущество за фейки об армии

15 января, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение депутатов о введении конфискации имущества по статьям о фейках о российской армии, а также публичных призывах к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности России. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный источник в правительстве.