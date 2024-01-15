В России начнут конфисковать имущество за фейки об армии

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15 января, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение депутатов о введении конфискации имущества по статьям о фейках о российской армии, а также публичных призывах к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности России. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный источник в правительстве.
Согласно сообщению, конфисковывать имущество планируется у тех, кто действовал из корыстных побуждений или по найму.
Также авторы законопроекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и главы комитетов по безопасности и культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская считают необходимым отнести к деятельности, направленной против безопасности государства, совершение всех видов диверсий.
Также за преступления против госбезопасности могут лишать почетного или воинского звания, классного чина и госнаград. Для этого также будут внесены определенные поправки в законодательство. Ожидается, что законопроект уже в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумой.
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Также авторы законопроекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и главы комитетов по безопасности и культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская считают необходимым отнести к деятельности, направленной против безопасности государства, совершение всех видов диверсий.
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Элина Позднякова