Хамзаев призвал ограничить право продажи алкоголя и табака для иностранцев

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал ограничить иностранцам право продавать алкогольную и табачную продукции.
Он пояснил, что за многими преступлениями, связанных с продажей контрафактного алкоголя, составляющих более десятка случаев и попавших в СМИ, стоят именно граждане иностранных государств. Кроме того, некоторые регионы России уже ввели запрет на работу иностранцев в ряде сфер, в том числе и в области спиртных напитков и табачных изделий.
Ранее сообщалось, что в администрация Смоленска запретила вывески с названиями на иностранном языке. Как показали argumenti.ru, иностранные названия брендов на вывесках перевели на русский язык.
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«Такой запрет на торговлю в сфере, где реализуются на продажу алкоголь и табачная продукция, позволит минимизировать количество правонарушений продажи данной продукции в ночное время, а также, особо важно, несовершеннолетним», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.
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Мелисса Тимофеева