В Госдуме предложили запретить закупку немецкого пива в России

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Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил запретить импорт пива и пивных напитков из недружественных государств. Об этом сообщают «Известия».
Прежде всего, согласно предложению депутата, следует приостановить закупку продукции в Германии, на которую пришлось более трети импорта. Следом за ней идут Литва и Латвия.
Так, в прошлом году общая стоимость поставок пивной продукции из Германии составила 96 миллионов долларов. Из Литвы – 36,5 миллионов, а из Латвии – 34,4 миллиона. Также у последней страны в 2023 году объём экспорта возрос в четыре раза.
Диденко заявил, что Россия не должна платить странам, которые активно критикуют её властей за проведение спецоперации на Украине. К тому же, введение запрета на импорт иностранной продукции позволит поддержать отечественных производителей и освободит место на рынке для компаний из дружественных стран.
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Так, в прошлом году общая стоимость поставок пивной продукции из Германии составила 96 миллионов долларов. Из Литвы – 36,5 миллионов, а из Латвии – 34,4 миллиона. Также у последней страны в 2023 году объём экспорта возрос в четыре раза.
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Анастасия Чинкова