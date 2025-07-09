Депутат Нилов назвал «странными» планы по привлечению миллиона мигрантов
Депутат Ярослав Нилов назвал «странными» планы главы Уральской торгово-промышленной палаты по привлечению в Свердловскую область миллиона граждан Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи.
Нилов отметил NEWS.ru, что квоты на привлечение внешних трудовых ресурсов значительно меньше заявленной цифры. Он также подчеркнул, что получить трудовую визу непросто, и работодатели чаще используют патенты для найма иностранных граждан.
«Установлено менее 200 тысяч квот в год, поэтому миллион человек — для меня эта цифра непонятная», — сказал Нилов.Напомним, в Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за хулиганство. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.