Депутат Нилов назвал «странными» планы по привлечению миллиона мигрантов

09 июля 2025, 18:23

Фото: istockphoto / ellipe Abreu

Депутат Ярослав Нилов назвал «странными» планы главы Уральской торгово-промышленной палаты по привлечению в Свердловскую область миллиона граждан Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи.





Нилов отметил NEWS.ru, что квоты на привлечение внешних трудовых ресурсов значительно меньше заявленной цифры. Он также подчеркнул, что получить трудовую визу непросто, и работодатели чаще используют патенты для найма иностранных граждан.





«Установлено менее 200 тысяч квот в год, поэтому миллион человек — для меня эта цифра непонятная», — сказал Нилов.